Bạn đọc

Chủ đầu tư dự án có hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng đã đền bù cho người dân những gì?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau sự cố vỡ hồ chứa nước tại Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai dự kiến hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại

Ngày 13-11, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đang tiếp tục chỉ đạo 5 tổ duy trì công tác kiểm đếm thiệt hại về đất đai, hoa màu, vật nuôi, cây trồng và huy động nhân lực để dọn dẹp nhà cửa, đất đai giúp người dân ổn định cuộc sống, sản xuất trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Một trong những nội dung dư luận quan tâm là trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án nông nghiệp tuần hoàn trên núi Tân Lai đối với các thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa sẽ được thực hiện như thế nào.

Theo xã Tuy Phong, việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại của bà con vùng hạ du sau sự cố về ao, hồ của dự án Trang trại Việt Phong Phú sẽ chia làm 2 đợt.

Trong đó, đối với sự cố nước tràn bờ tại khu vực tích nước sản xuất của Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai vào ngày 2-10-2025, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với diện tích sản xuất, cây cối, hoa màu của người dân thôn 2 thì đến nay Công ty đã thực hiện chi hỗ trợ cho 17 hộ dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 734 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự án có hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng đã khắc phục gì? - Ảnh 1.

Người dân vùng hạ du núi Tân Lai dọn dẹp đóng đổ nát sau sự cố vỡ hồ chứa

Riêng sự cố ngày 1-11 vừa qua, UBND xã Tuy Phong cho biết, Công ty này dự kiến tiếp tục hỗ trợ 500 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại bởi sự cố vỡ hồ chứa nước.

Thống kê sơ bộ, sự cố vỡ hồ chứa nước ngày 1-11 đã ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai thuộc dự án trang trại Việt Phong Phú tràn về hạ du khiến một học sinh 13 tuổi thiệt mạng.

Lũy kế đến chiều 11-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phong đã tiếp nhận sự ủng hộ về tiền mặt từ cán bộ, công chức, viên chức địa phương và từ các nhà hảo tâm với số tiền hơn 148 triệu đồng, kèm nhu yếu phẩm.

