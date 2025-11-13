Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng khiến 1 học sinh tử vong

Ngày 13-11, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến việc vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ án được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố để điều tra toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của công ty này tại khu vực núi Tân Lai, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố.

Nhà cửa, hoa màu vùng hạ du thiệt hại nặng do sự cố vỡ hồ chứa nước

Trước đó, như tin đã đưa, tối 1-11, nước từ các hồ chứa bị vỡ trên núi Tân Lai thuộc dự án trang trại Việt Phong Phú tràn về hạ du khiến một học sinh 13 tuổi thiệt mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Tuy Phong ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại do vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây ra.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu điều tra toàn diện việc cấp phép, xây dựng của dự án trên núi Tân Lai, rút hết nước trên các hồ chứa và tháo dỡ các hồ chứa trái phép.