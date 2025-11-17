HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Chủ động, kịp thời

AN CHI

Bước vào đợt chăm lo Tết 2026, các cấp Công đoàn cho thấy rõ sự chủ động và chuyên nghiệp hơn trong nhiệm vụ đồng hành, bảo vệ đoàn viên - lao động.

Không đợi đến cận Tết mới triển khai như mọi năm, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch từ quý III/2025, liên tục rà soát dữ liệu đoàn viên - lao động để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời.

Ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chương trình chăm lo có chiều sâu tiếp tục được duy trì, như tặng quà Tết cho người lao động khó khăn, nhất là công nhân tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai, với mức dự kiến 1,3 triệu đồng/người. Bên cạnh đó là các hoạt động có tính kết nối cộng đồng bền vững, như: "Tết sum vầy", "Bữa cơm Công đoàn", "Chợ Tết Công đoàn". Điều đó cho thấy tổ chức Công đoàn không chỉ chú ý hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng tạo dựng môi trường sống - làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Tại TP HCM, kế hoạch chăm lo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt: Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết. Khoảng 350.000 người sẽ được chăm lo - ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, người khó khăn, nhiều năm chưa về quê và lao động làm việc xuyên Tết tại các công trình trọng điểm. Mức hỗ trợ cũng được thiết kế linh hoạt để phù hợp từng nhóm: tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên, cán bộ Công đoàn; tối đa 500.000 đồng với người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng vẫn đóng kinh phí; tối đa 2 triệu đồng với trường hợp đặc biệt khó khăn…

Điểm nhấn khác trong việc chăm lo tại TP HCM là chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên 2026" với 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và 3.500 vé xe dành cho công nhân xa quê, người lao động thu nhập thấp. Với trường hợp không thể về quê, chương trình "Tết không xa nhà" sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ và công trường, kết hợp thăm hỏi, tặng quà, tổ chức sinh hoạt vui xuân, hướng đến mục tiêu bảo đảm kỳ nghỉ Tết an toàn.

Không chỉ tập trung tặng quà Tết, Công đoàn các cấp còn tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để bảo đảm lương, thưởng cho người lao động. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phục hồi chậm, việc Công đoàn chủ động vào cuộc từ sớm còn giúp ổn định quan hệ lao động và giữ chân công nhân sau Tết.

Nhiều Công đoàn tỉnh, thành đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhà cung ứng hàng Việt Nam tham gia "Phiên chợ Tết 0 đồng", "Chợ công nhân giảm giá", "Gian hàng Tết lưu động tại khu trọ"... Đây là những giải pháp thiết thực, giúp người lao động giảm gánh nặng chi tiêu dịp cuối năm.

Việc ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh, nhiều đơn vị lập danh sách chăm lo dựa trên dữ liệu đoàn viên, mở cổng đăng ký quà Tết trực tuyến và công khai tiêu chí xét chọn, bảo đảm minh bạch và tạo sự đồng thuận. Sự chủ động này giúp Công đoàn không chỉ phân bổ nguồn lực chăm lo hợp lý mà còn mở rộng đối tượng thụ hưởng,

Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm và mạng lưới rộng khắp của tổ chức Công đoàn, hoạt động chăm lo Tết năm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa sự ấm áp, nhân văn, biểu hiện sinh động vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với hàng triệu người lao động. 

Tin liên quan

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến LĐLĐ TP HCM sẽ chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn và trao 7.500 vé máy bay, tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

Tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động

(NLĐO)- 25 đoàn viên Nghiệp đoàn được chăm lo và 42 cán bộ Công đoàn có nhiều cống hiến đã được trao kỷ niệm chương.

thưởng Tết chăm lo công nhân người lao động
