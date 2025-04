Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

Gần đây, hàng loạt vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng đã xảy ra tại một số địa phương. Hậu quả là nhiều người bị tổn hại sức khỏe, thậm chí mất tính mạng; các gia đình mất đi người thân, trụ cột; đơn vị sử dụng lao động tổn thất nhân sự, kinh tế và đối mặt việc bị truy cứu trách nhiệm về bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho người lao động (NLĐ).

Thiệt hại khó lường

Sáng 20-4, khi 3 NLĐ đang tháo dỡ bức tường cũ trước căn nhà cấp 4 ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM thì tường đổ sập. Hai người kịp chạy thoát ra ngoài, riêng ông N.A.Q (47 tuổi; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) bị gạch đá đè tử vong.

Ông Q. là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con học lớp 10. Khi ông mất, gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 17-4, khi đang tháo dỡ sàn kim loại tại công trình cải tạo nhà xưởng của Công ty TNHH Minh An Vina (tỉnh Bình Dương), 3 NLĐ bị một khối sàn sắt bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp và tử vong. Những NLĐ này được nhà thầu thuê, làm công hưởng lương ngày, không được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; gia cảnh đều khó khăn.

Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) tập huấn về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tai nạn lao động Ảnh: MAI CHI

Cũng tại Bình Dương, ngày 19-3, ông M.C, bảo vệ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Cảnh vệ, đã gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ tại Công ty TNHH ITM. Một tài xế của Công ty TNHH ITM khi điều khiển xe máy kéo chở hàng đã không làm chủ được tốc độ khiến xe bị nghiêng, các cuộn vải lớn lăn xuống đè ông C. tử vong.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2024, cả nước xảy ra 8.286 vụ TNLĐ làm 8.472 người chết và bị thương - tăng 892 vụ và 919 người bị nạn so với năm 2023. Trong đó, 675 vụ TNLĐ làm chết 727 người và làm bị thương nặng 1.690 người.

Những lĩnh vực có nguy cơ gây TNLĐ chết người cao nhất là khai thác mỏ - khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, dịch vụ, dệt may, da giày… TP HCM và Bình Dương là 2 trong số các địa phương có số người tử vong do TNLĐ cao nhất nước.

Tổng thiệt hại về vật chất do TNLĐ năm 2024 ước tính hơn 42.565 tỉ đồng - tăng khoảng 26.208 tỉ đồng so với năm 2023; thiệt hại về tài sản khoảng 492 tỉ đồng. Nguyên nhân gây TNLĐ chủ yếu là do người sử dụng lao động và NLĐ không tuân thủ đúng quy trình, quy định về AT-VSLĐ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát

Các chuyên gia lao động cho rằng giải pháp hạn chế TNLĐ tốt nhất là chủ động phòng ngừa.

Ông Hà Trầm Huy, Đội trưởng Đội An toàn vệ sinh viên Công ty CP Tico (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết Tico là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nên việc phòng ngừa TNLĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty đã sớm thành lập Đội An toàn vệ sinh viên và sơ cấp cứu với 17 thành viên, rải đều tất cả bộ phận, khâu sản xuất.

Ngoài việc tổng kiểm tra toàn bộ nhà máy hằng tuần, hằng tháng, đội còn chia thành các nhóm thường xuyên kiểm tra từng khu vực, bộ phận làm việc về AT-VSLĐ, cũng như sự tuân thủ quy trình, quy định của NLĐ.

Đến nay, nhà máy của Tico đã được trang bị các dây chuyền sản xuất tự động, NLĐ chủ yếu điều khiển qua máy tính. Để loại bỏ các nguy cơ mất AT-VSLĐ, định kỳ 2 - 3 tháng/lần, lần lượt 4 chuyền máy sẽ ngưng vận hành từ 3 đến 7 ngày nhằm bảo trì, bảo dưỡng.

"Công ty còn tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn AT-VSLĐ cho từng nhóm đối tượng. Chẳng hạn, NLĐ sẽ được trang bị các kiến thức an toàn lao động gắn với vị trí làm việc; nhóm an toàn vệ sinh viên và sơ cấp cứu sẽ được học các nội dung bao quát về an toàn điện, cơ khí, máy móc, sơ cấp cứu…" - ông Huy thông tin.

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương (quận 10, TP HCM) cũng rất xem trọng công tác AT-VSLĐ. Mỗi năm, công ty đều xây dựng kế hoạch với đầy đủ các nội dung theo luật định; thực hiện huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ cho NLĐ; trang bị bảo hộ lao động cho 100% người; tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho họ.

Các thành viên thuộc mạng lưới An toàn vệ sinh viên và Hội đồng Bảo hộ lao động của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện AT-VSLĐ tại các nhà máy để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ. Qua đó, doanh nghiệp bảo đảm quá trình sản xuất luôn an toàn, 100% máy móc thiết bị được kiểm định.

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương còn phát động các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đi kèm với cải thiện môi trường. Từ phong trào này, nhiều sáng kiến đã ra đời, đem lại lợi ích kinh tế, tạo ra sản phẩm chất lượng và cải thiện môi trường làm việc.

Phát động tháng hành động về AT-VSLĐ Hôm nay, 25-4, Bộ Nội vụ và Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm AT-VSLĐ tại nơi làm việc". Các hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5, trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ; thúc đẩy các giải pháp, chương trình hành động cụ thể về phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra trong một số ngành, lĩnh vực để xảy ra nhiều TNLĐ…