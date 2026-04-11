Thời sự Xã hội

Rắn hổ mang chúa, tê tê bò vào vườn nhà dân ở Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trong lúc làm rẫy cà phê, người dân phát hiện rắn hổ mang chúa nên báo cơ quan chức năng đến bắt và thả về rừng.

Ngày 11-4, cơ quan chức năng xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Phú thả một con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 5 kg về môi trường tự nhiên.

- Ảnh 1.

Con rắn hổ mang chúa được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung.

Theo đó, trong lúc chăm sóc vườn cà phê gần đập thủy lợi Đắk Mhang, anh Phạm Thanh Tuyên phát hiện con rắn hổ mang chúa này. 

Xác định đây là động vật hoang dã nguy hiểm, nông dân này lập tức báo cơ quan chức năng.

Công an xã Nâm Nung và cán bộ Hạt Kiểm lâm Quảng Phú phối hợp bắt được con rắn an toàn. Sau khi thực hiện các thủ tục liên quan, con rắn hổ mang chúa được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung.

- Ảnh 3.

Con tê tê được người dân xã Đức Trọng giao nộp cho cơ quan chức năng địa phương.

Cùng ngày, cơ quan chức năng xã Đức Trọng tiếp nhận một con tê tê nặng 4,5 kg do người dân giao nộp. Con vật này được người dân ở đường Thống Nhất phát hiện khi bò vào nhà.

Xác định là động vật hoang dã, người dân này bắt giữ con tê tê rồi lập tức giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Rắn hổ mang chúa và tê tê thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

