Pháp luật

Chủ quán bar Paris Night Club lĩnh 8 năm tù trong vụ án ma túy với 33 bị cáo

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tòa án xác định chủ quán bar Paris Night Club và nhiều quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính

Sáng 2-6, TAND Khu vực 10 - tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với 33 bị cáo trong vụ án "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar Paris Night Club (đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy).

Theo bản án, Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night Club, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Toản lãnh mức án cao nhất trong nhóm bị cáo bị xét xử về tội danh này.

Chủ quán bar Paris Night Club bị tuyên án 8 năm tù trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 1.

Chủ quán bar cùng 32 đồng phạm lĩnh án vì ma túy. Ảnh: N.G

Cùng tội danh trên, các bị cáo Trần Mạnh Anh, Phạm Hoàng Minh, Phan Minh Huy, Lê Văn Hiếu bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Văn Năm 5 năm tù. Các bị cáo Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Ngọc Hiếu, Phan Thanh Hậu, Dương Quốc Việt, Nguyễn Minh Hậu, Võ Chí Trung và Nguyễn Đức Thanh bị tuyên từ 4 năm 3 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", HĐXX tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Trong đó, Nguyễn Thanh Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn bị tuyên tổng hợp hình phạt từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù do phạm thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Chủ quán bar Paris Night Club bị tuyên án 8 năm tù trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 2.

33 bị cáo hầu tòa vì ma túy trong quán bar. Ảnh: N.G

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Duy Khánh, Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Minh Thiện Quý, Nguyễn Trần Ngọc Trân, Trần Quang Huy, Vũ Đức Huy, Trần Văn Vinh, Nguyễn Văn Sanh, Trần Ngọc Trọng, Trần Văn Thư, Tăng Văn Sỹ, Ngô Tiến Minh và Nguyễn Chương Trình cùng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, tối 1-5-2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm khách đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP, đồng thời thu giữ ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Chủ quán bar Paris Night Club bị tuyên án 8 năm tù trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 3.

Bị cáo Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night Club, bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: N.G

Quá trình điều tra, công an xác định chủ quán cùng một số quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi. Nhiều bị can trực tiếp tổ chức cho người khác sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở kinh doanh này.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, tiếp tay cho tệ nạn ma túy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Phát hiện 2 bảo vệ chung cư ở TPHCM dương tính với ma túy

Phát hiện 2 bảo vệ chung cư ở TPHCM dương tính với ma túy

(NLĐO) - Ngày 31-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa phát hiện 2 bảo vệ dương tính với chất ma túy.

Công an ở TPHCM bắt 2 người sau khi 1 tài xế dương tính với ma túy

(NLĐO) - Phát hiện tài xế dương tính với chất ma tuý ở cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức đã truy bắt hai người.

Nhóm đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy, nổ súng chống trả, chém bị thương công an

(NLĐO) - Bị phát hiện khi vận chuyển ma túy, nhóm đối tượng đã nổ súng vào lực lượng vây bắt, chém bị thương 1 chiến sĩ công an.

