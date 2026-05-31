Pháp luật

Phát hiện 2 bảo vệ chung cư ở TPHCM dương tính với ma túy

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngày 31-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy.


- Ảnh 1.

Hai bảo vệ dương tính với chất ma túy

Trước đó, chiều 27-5, tổ công tác Công an phường Thủ Đức kiểm tra hành chính tại chung cư Lavita Garden. Qua kiểm tra, Công an phường Thủ Đức phát hiện 2 bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu căn hộ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, cả hai đều dương tính với ma túy đá.

Xác minh cho thấy các bảo vệ có tên Phan Minh Thái (27 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Minh Thuận (SN 30 tuổi, quê Sóc Trăng). Cả Thái và Thuận hiện đang làm việc tại Công ty Bảo vệ Đất Quảng.

Thái khai nhận bản thân đã nghiện ma túy đá có thâm niên. Sau thời gian sống lang bạt nhiều nơi, Thái xin vào làm việc tại Công ty Bảo vệ Đất Quảng, phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại chung cư Lavita Garden. Tại đây, Thái được một đồng nghiệp rủ sử dụng ma tuý.

- Ảnh 2.

Hai bảo vệ đang làm việc tại chung cư Lavita Garden

Còn Thuận cho hay bản thân vừa hoàn thành quá trình cai nghiện bắt buộc. Thuận cắt đứt liên lạc với cha, mẹ để dễ bề ăn chơi. Thông qua mạng xã hội, Thuận cùng một đối tượng khác ở quận 7 cũ tổ chức sử dụng ma túy đá.

Công an ở TPHCM bắt 2 người sau khi 1 tài xế dương tính với ma túy

(NLĐO) - Phát hiện tài xế dương tính với chất ma tuý ở cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức đã truy bắt hai người.

Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, phát hiện hàng chục người liên quan ma túy

(NLĐO)- Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, Công an TPHCM phát hiện hàng chục người liên quan ma túy, mở rộng điều tra và khởi tố 50 đối tượng

Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy

(NLĐO) - Chỉ sau 4 ngày ra quân cao điểm, Công an Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy, triệt phá 88 vụ án liên quan

ma túy Thủ Đức
