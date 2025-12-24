HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ quán cà phê mất cả trăm triệu đồng, camera ghi lại chân dung kẻ đầu trọc đáng ngờ

Trần Thường

(NLĐO) – Lợi dụng sơ hở của chủ quán cà phê, nam thanh niên từng có 4 tiền án ở Đà Nẵng trộm vàng và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Hòa (SN 1991, trú thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tiên Phước.

Chủ quán cà phê bị trộm: Hành trình điều tra kẻ đầu trọc ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hòa bị bắt chỉ vài giờ sau khi gây án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1967, trú thôn 2, xã Tiên Phước) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản với giá trị lớn.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là một nam thanh niên dáng người gầy, cạo trọc đầu, mặc áo khoác xanh, quần kaki rằn ri, đi dép đen, điều khiển xe máy Airblade màu đen.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tiên Phước triển khai truy xét theo hướng đối tượng tẩu thoát.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực chợ Tiên Thọ (xã Tiên Phước), lực lượng công an phát hiện Nguyễn Quang Hòa đang ngồi trên xe Airblade mang biển số 92B1-089.66, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Hòa có 3,9 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, kiểm tra một bao ni lông màu đen đặt trên xe máy của Nguyễn Ngọc H. (SN 1988, trú cùng thôn với Hòa), lực lượng chức năng thu giữ một áo da màu đen, bên trong có số tiền 130,5 triệu đồng cùng một hộp nhựa màu đỏ chứa 2 khâu vàng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hòa khai nhận khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23-12, Hòa đến quán cà phê Thủy Khánh trên Quốc lộ 40B (thôn 2, xã Tiên Phước) uống nước.

Lợi dụng lúc chủ quán sơ hở, đối tượng lẻn vào nhà, lục tìm và lấy trộm 3 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng 2 khâu vàng được cất trong tủ quần áo phòng ngủ.

Sau khi trộm được tài sản, Hòa sử dụng một phần tiền để tiêu xài cá nhân, số còn lại cùng số vàng cho vào áo da và nhờ Nguyễn Ngọc H. mang về nhà giao cho vợ mình.

Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Quang Hòa dương tính với heroin và ma túy đá. Qua xác minh, đối tượng này từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập nhà dân.

Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan gồm xe máy Airblade, tiền, vàng, quần áo, dép và các vật dụng dùng khi gây án…

