Giá vàng tăng cao, nhóm người vào cánh rừng ở Đà Nẵng "tìm vận may"

Rạng sáng 23-12, Công an xã Quế Phước tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Xai Chức (Khe Nhóm), thôn Mậu Long, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng.

4 người dân vào rừng tìm kiếm vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 người dân đang có hành vi thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép, gồm: N.V.H (SN 2002); N.Đ.D (SN 1990; cùng trú thôn 5, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị); N.V.L (SN 1981, trú xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên); Đ.V.Q (SN 1992, trú thôn 3, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Nhóm người dựng lán trại, đào hầm tìm vàng

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này đang sinh hoạt trong lán trại dựng trái phép tại khu vực rừng núi hẻo lánh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và hủy hoại môi trường sinh thái.

Lực lượng chức năng tiêu hủy, thu giữ các phương tiện

Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận đã xâm nhập vào khu vực Xai Chức để thăm dò, tìm kiếm vàng với mục đích tiến tới khai thác trái phép.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tổ chức tiêu hủy 1 lán trại, thu giữ và tiêu hủy nhiều phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như 1 máy nổ, khoảng 200 m dây điện, 100 m ống nước, 30 lít dầu cùng một số dụng cụ cá nhân...