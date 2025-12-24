HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giá vàng tăng cao, nhóm người vào cánh rừng ở Đà Nẵng "tìm vận may"

Trần Thường

(NLĐO) – 4 người dân vào khu vực Xai Chức ở Đà Nẵng dựng lán trại tìm kiếm vàng trái phép thì bị lực lượng công an phát hiện.

Rạng sáng 23-12, Công an xã Quế Phước tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Xai Chức (Khe Nhóm), thôn Mậu Long, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng.

Giá vàng tăng cao , người dân Đà Nẵng tìm vận may trong rừng - Ảnh 1.

4 người dân vào rừng tìm kiếm vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 người dân đang có hành vi thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép, gồm: N.V.H (SN 2002); N.Đ.D (SN 1990; cùng trú thôn 5, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị); N.V.L (SN 1981, trú xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên); Đ.V.Q (SN 1992, trú thôn 3, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Giá vàng tăng cao , người dân Đà Nẵng tìm vận may trong rừng - Ảnh 2.

Giá vàng tăng cao , người dân Đà Nẵng tìm vận may trong rừng - Ảnh 3.

Nhóm người dựng lán trại, đào hầm tìm vàng

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này đang sinh hoạt trong lán trại dựng trái phép tại khu vực rừng núi hẻo lánh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và hủy hoại môi trường sinh thái.

Giá vàng tăng cao , người dân Đà Nẵng tìm vận may trong rừng - Ảnh 4.

Giá vàng tăng cao , người dân Đà Nẵng tìm vận may trong rừng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tiêu hủy, thu giữ các phương tiện

Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận đã xâm nhập vào khu vực Xai Chức để thăm dò, tìm kiếm vàng với mục đích tiến tới khai thác trái phép.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tổ chức tiêu hủy 1 lán trại, thu giữ và tiêu hủy nhiều phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như 1 máy nổ, khoảng 200 m dây điện, 100 m ống nước, 30 lít dầu cùng một số dụng cụ cá nhân...

