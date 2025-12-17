Chủ quán cơm ở Cà Mau với hành động gây "bão" mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Chủ quán cơm ở Cà Mau với hành động gây "bão" mạng xã hội

Vân Du

(NLĐO) – Sau khi phát hiện khách đánh rơi hàng chục triệu đồng, chủ quán cơm bình dân ở Cà Mau đã có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Ngày 17-12, tài khoản Facebook có tên P.G. với hàng chục ngàn lượt theo dõi đã đăng tải thông tin: "Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Ai bỏ quên tiền lại cơm tấm Hằng nhận nha" kèm theo đoạn clip ngắn dài 24 giây.

Hành động đẹp của chủ quán cơm ở Cà Mau gây "bão" mạng xã hội - Ảnh 1.

Người phụ nữ chia sẻ việc khách đánh rơi cọc tiền khi ăn cơm. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, một người phụ nữ cầm cọc tiền với mệnh giá 500.000 đồng, chia sẻ: "Ai ăn quán cơm Hằng vừa mới đi ra rớt cọc tiền rất nhiều. Ai làm rớt thì đến nhận lại". Được biết, quán cơm trên nằm ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hơn 52.000 lượt xem và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội. Trong đó có những bình luận, như: "cảm ơn tấm lòng vàng của chủ quán"; "quán đó mấy tuần trước em bỏ quên điện thoại chạy về tới nhà mới nhớ. Quay lại thì quán nói giữ giùm rồi đưa lại… Siêu siêu dễ thương"…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện quán cơm Hằng xác nhận người dân đã đến nhận lại hàng chục triệu đồng đánh rơi trước đó.

Tin liên quan

Nhiều xã bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Nhiều xã bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

(NLĐO) – Dự án đường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau nợ thuế trên 21 tỉ đồng

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

mạng xã hội Cà Mau đánh rơi tiền quán cơm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo