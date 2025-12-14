Chủ quán tăng giá hàng ăn uống, khách hàng có rời đi?

Khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động tại TP HCM, giá dịch vụ ăn uống (F&B) những ngày gần đây đã rục rịch tăng giá trước áp lực chi phí nguyên liệu tăng, nhất là hàng tươi sống cùng với các chi phí tuân thủ.

Tăng giá bán, hết miễn phí giữ xe

Một quán hủ tiếu Sa Đéc ở phường Gia Định vừa tăng 2.000 đồng/tô, lên 42.000 đồng/tô sau nhiều năm ổn định làm một số khách bất ngờ.

Trong khi đó, một quán lẩu trên đường Trường Sa lại hết miễn phí tiền gửi xe, tức khách phải chi thêm tiền. Tại quán dán thông báo mới: "Quý khách chuẩn bị 5.000 đồng giữ xe giúp em ạ! 40 chiếc mới được 200.000 đồng, bằng lương công nhân thôi. Có người trông xem quý khách sẽ yên tâm hơn ạ" chứ không âm thầm thay đổi chính sách phục vụ".

Một quán ăn vừa dán bảng thông báo thu tiền giữ xe

Anh Trần Hùng, tài xế giao hàng thường xuyên ăn ngoài, cho hay giá các món bình dân rải rác tăng từ 2.000 – 5.000 đồng/suất. Do đó, anh ưu tiên những quán giữ giá, quán mới đến luôn chú ý giá niêm yết để tránh chi tiêu vượt mức.

Bà Mai Hồng, chủ một quán ăn ở khu phố ẩm thực, cho hay dù chi phí đầu vào tăng lên là có thực nhưng việc tăng giá không đơn giản.

"Hồi giữa năm cũng có đợt tăng giá. Khi đó, mặt bằng món ăn từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/suất, đồ uống từ 20.000 đồng lên 22.000 – 25.000 đồng/món nhưng khách ngày càng vắng. Một số sang nhượng mặt bằng không ngờ chủ mới vào đẩy phân khúc giá rẻ hút hết khách. Chúng tôi buộc phải ra những món mới có giá thấp hơn để giữ khách" – bà Mai Hồng kể.

Người tiêu dùng rất nhạy cảm về giá

Nghệ thuật giữ khách khi tăng giá

Trong báo cáo ngành F&B Việt Nam được Công ty CP iPOS.vn công bố gần đây cho thấy khi cửa hàng F&B yêu thích tăng giá sẽ có 14,2% thực khách tìm quán khác thay thế; 25,1% vẫn tiếp tục sử dụng nhưng tần suất ít hơn và có đến 60,7% sẽ vẫn tiếp tục sử dụng bình thường.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, có 32,4% thực khách không quan tâm chuyện tăng giá F&B; 30,8% thấy nhiều cửa hàng tăng giá và 36,8% thấy có quán tăng giá nhưng không nhiều – tức có 67,6% thực khách nhận diện việc tăng giá.

Nghiên cứu này thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2025, giai đoạn này có 45,3% doanh nghiệp F&B đã thực sự tăng giá cho thấy người tiêu dùng dễ ghi nhớ các trường hợp tăng giá của thương hiệu lớn hoặc món bán chạy, từ đó khuếch đại cảm nhận chung.

Theo iPOS.vn, người tiêu dùng rất nhạy cảm về giá nên chủ F&B cố gắng giữ giá nhóm sản phẩm chủ lực, quen thuộc với người dùng.

Nếu phải tăng giá, quán cần ưu tiên áp dụng cho phiên bản cỡ lớn, thêm topping, gói mở rộng hơn là món cơ bản. Cần thiết kế những combo tiết kiệm, combo dịp đặc biệt, đồ uống kèm thức ăn để tăng hóa đơn trung bình cho khách nhưng khách hài lòng vì thấy "đáng đồng tiền".

Nói cách khác, các chủ quán cần tạo thực đơn có nhiều mức giá, nhiều lựa chọn cho khách hàng thay vì tăng giá đồng loạt các sản phẩm.



