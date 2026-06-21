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Kinh tế

Chủ tịch chứng khoán SSI nói về việc làm sao để có "Steve Jobs của Việt Nam"?

Thái Phương

(NLĐO) - Phải chấp nhận có khoảng 999 ý tưởng được phát triển một cách tự nhiên và có thể thất bại, từ đó kỳ vọng 1 ý tưởng thành công để tạo nên sự khác biệt

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán SSI và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN Group với khoảng 500 sinh viên từ các trường đại học ở TPHCM tại chương trình Fes CAMP, do SSI tổ chức chiều tối 21-6. 

Chia sẻ về vấn đề thời sự gần đây là làm sao để có "Steve Jobs của Việt Nam", ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng muốn có cơ hội xuất hiện một "Steve Jobs của Việt Nam" thì phải chấp nhận có 999 ý tưởng thất bại.

"Chúng ta cần một môi trường để 999 ý tưởng ấy được phát triển một cách tự nhiên, bởi chỉ cần một ý tưởng thành công cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Bởi thất bại là điều bình thường, 99 thất bại để có một thành công là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu không chấp nhận thất bại thì sẽ không có thành công" – ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ cách để có Steve Jobs của Việt Nam trong tương lai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ tại chương trình Fes CAMP với khoảng 500 sinh viên các trường đại học ở TPHCM

Chia sẻ với các sinh viên tham dự chương trình, Chủ tịch SSI và PAN Group nói rằng ở từng giai đoạn của cuộc đời, mục tiêu sẽ khác nhau. Các bạn trẻ cần xác định mục tiêu phù hợp, đi cùng với khát vọng. Bởi khát vọng là một yếu tố rất quan trọng để phát triển bản thân, cùng với niềm tin.

"Người ta thường hỏi tôi đã bao giờ mất niềm tin chưa? Tôi luôn có niềm tin vào chính mình. Khi xây dựng doanh nghiệp, tôi xây dựng hệ thống để kiểm soát chứ không dựa vào một cá nhân cụ thể. Hệ thống giúp bảo đảm sự vận hành đi theo mục tiêu chung. Không có ai mạnh hơn hệ thống khi các quy định đã được thiết lập rõ ràng" – ông Hưng nói.

Từ kinh nghiệm của Chủ tịch chứng khoán SSI và PAN Group, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng một người muốn thành công, cần có ít nhất ba yếu tố. Một là năng lực phù hợp. Hai là hành xử với cái tâm - những gì mình làm ra sẽ tác động đến người khác như thế nào, đối tác phản ứng ra sao?

Ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ cách để có Steve Jobs của Việt Nam trong tương lai - Ảnh 3.

Một sinh viên đặt câu hỏi với Chủ tịch chứng khoán SSI

"Chúng ta không thể chiều lòng tất cả mọi người, nhưng phải hành xử có trách nhiệm. Và thứ ba, cực kỳ quan trọng, là phải làm đúng pháp luật. Nếu có tài mà không quan tâm đến pháp luật thì khả năng thành công bền vững là rất thấp" – ông Hưng nói.

Với các bạn trẻ, điều quan trọng là phải có chiến lược cho cuộc đời mình. Rất nhiều bạn trẻ đi làm cho các tổ chức lớn nhưng lại không ngồi xuống để xây dựng chiến lược cuộc đời. Chiến lược không phải là điều gì quá lớn lao. Đó là việc hiểu mình có gì hơn người khác, xã hội cần gì và mình có thể tạo ra giá trị gì.

"Cuộc đời hạnh phúc nhất là được làm nhiều nhất những việc mình thích và làm ít nhất những việc mình buộc phải làm. Tôi thường nói về hai khái niệm: chiến lược và quản trị rủi ro. Với các bạn trẻ, chiến lược rất đơn giản. Nếu ngay trên giấy mà chúng ta không làm được kế hoạch của mình thì ngoài đời thực cũng rất khó thành công. Ý tưởng chỉ là ý tưởng nếu không phát triển thành sản phẩm, thành dịch vụ mà xã hội sẵn sàng trả tiền thì mới có giá trị" – ông Nguyễn Duy Hưng nói.

Thông qua chương trình, SSI mong muốn tạo thêm một không gian kết nối giữa thị trường tài chính và thế hệ nhà đầu tư trẻ, đồng thời khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu về tài chính cá nhân, chứng khoán và vai trò của thị trường vốn trong tương lai nghề nghiệp.


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