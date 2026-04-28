Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới.

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Phạm Thắng

Bày tỏ vui mừng dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

Chủ tịch Quốc hội cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng ngàn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện Tổng Liên đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: "Công đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động…"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu và nhấn mạnh: "Các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn".

Nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 4.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 5.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 6.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 7.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 8.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số - Ảnh 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

"Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội mong các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục lan tỏa, ngày càng có nhiều cán bộ công đoàn có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tin liên quan

Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo