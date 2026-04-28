Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Phạm Thắng

Bày tỏ vui mừng dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

Chủ tịch Quốc hội cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng ngàn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện Tổng Liên đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: "Công đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động…"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu và nhấn mạnh: "Các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn".

Nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

"Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.