Chủ tịch Công ty Thoát nước đô thị TPHCM: Cam kết hành động vì đô thị bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Công ty Thoát nước đô thị TPHCM: Cam kết hành động vì đô thị bền vững

D.Thuyên

(NLĐO)- Ông Lê Quốc Tuấn cam kết góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường sống...

Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM - tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 30 (gồm các phường An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp).

Ông Lê Quốc Tuấn sinh năm 1972; thạc sĩ Quản lý xây dựng, kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng - cầu đường; hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý xây dựng, hạ tầng đô thị và từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 12.

Chủ tịch Công ty Thoát nước đô thị TPHCM: Cam kết hành động vì đô thị bền vững - Ảnh 1.

Tiểu sử và Chương trình hành động của ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM

Trong chương trình hành động, ông Lê Quốc Tuấn nhấn mạnh việc phát huy vai trò đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân đến HĐND và các cơ quan chức năng. 

Ông cam kết góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, đặc biệt là các giải pháp giảm ngập, xử lý nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ông đề cao yêu cầu đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tin liên quan

TPHCM: Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri, nhất là ngư dân vùng biển

TPHCM: Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri, nhất là ngư dân vùng biển

(NLĐO)- Khu vực có đông ngư dân, vươn khơi dài ngày, đòi hỏi địa phương rà soát kỹ danh sách cử tri, chủ động thông tin để bảo đảm quyền tham gia bầu cử

Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu?

(NLĐO)- Bà Lê Ngọc Ánh, nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10, với 5 ứng viên

Chủ tịch công ty mẹ của Zalo ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

(NLĐO) - Tại chương trình hành động, Chủ tịch VNG cam kết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TPHCM, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân

chỉnh trang đô thị bầu cử công ty thoát nước Ông Lê Quốc Tuấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo