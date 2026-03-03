Chủ tịch Công ty Thoát nước đô thị TPHCM: Cam kết hành động vì đô thị bền vững

Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM - tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 30 (gồm các phường An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp).

Ông Lê Quốc Tuấn sinh năm 1972; thạc sĩ Quản lý xây dựng, kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng - cầu đường; hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý xây dựng, hạ tầng đô thị và từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 12.

Trong chương trình hành động, ông Lê Quốc Tuấn nhấn mạnh việc phát huy vai trò đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của người dân đến HĐND và các cơ quan chức năng.

Ông cam kết góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, đặc biệt là các giải pháp giảm ngập, xử lý nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ông đề cao yêu cầu đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.