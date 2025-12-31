HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng giải thích việc điều động Giám đốc Ban quản lý dự án sang Sở GD-ĐT

B.Vân

(NLĐO) - Sắp xếp nhân sự mới đây, TP Đà Nẵng đã điều động ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc một ban quản lý dự án sang làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT

Sáng 31-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, trong đó đáng chú ý là việc sắp xếp lại hệ thống các ban quản lý dự án (QLDA) và điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định công tác lựa chọn, bố trí nhân sự đã được lãnh đạo thành phố và Thường trực Thành ủy bàn thảo kỹ lưỡng, thận trọng, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài.

Giải thích về việc điều động ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, sang giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT, ông Ấn cho biết đây là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực quản lý tài chính và dự án, từng giúp đơn vị đạt tỉ lệ giải ngân vượt kế hoạch và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dù có ý kiến băn khoăn khi điều động một cán bộ đang làm tốt lĩnh vực dự án sang ngành giáo dục, lãnh đạo thành phố xác định đây là bước đào tạo, rèn luyện dài hạn theo hướng quản lý nhà nước.

Đà Nẵng điều động Giám đốc Ban QLDA sang Sở GD - ĐT: Giải thích từ Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Huy (bìa trái) nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới

Theo ông Phạm Đức Ấn, trong bối cảnh Sở GD-ĐT đang thiếu phó giám đốc phụ trách tài chính, kỹ thuật, cơ sở vật chất, ông Huy được kỳ vọng sẽ tham mưu hiệu quả cho việc đầu tư hạ tầng trường lớp trên địa bàn.

Đối với ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông Quảng Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP đánh giá đây là cán bộ có chuyên môn sâu, phù hợp tập trung vào lĩnh vực dự án thay vì chuyển sang quản lý nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của ông Thường trong thời gian tới là tổ chức lập, triển khai các dự án, nhất là khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố, bảo đảm tiến độ giải ngân đầu tư công, không để chậm trễ.

Theo ông Phạm Đức Ấn, việc sắp xếp lại bộ máy gắn với công tác cán bộ lẽ ra phải hoàn thành sớm hơn, song do yêu cầu thực tiễn, Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai ngay, dù thời điểm này trùng với giai đoạn quyết toán và giải ngân cuối năm.

Thành phố lựa chọn phương án tổ chức theo chuyên ngành, giữ nguyên pháp nhân các ban, chỉ sắp xếp lại bộ máy bên trong để tránh phát sinh thủ tục hành chính, bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Đà Nẵng điều động Giám đốc Ban QLDA sang Sở GD - ĐT: Giải thích từ Chủ tịch - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Huy (hàng đầu bên trái) trong buổi kiểm tra thực tế một dự án giao thông

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh "từ khóa" của giai đoạn này là làm nhanh, quyết liệt và khẩn trương; kiên quyết thay thế cán bộ, kể cả cấp trưởng và cấp phó, nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị mới phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, coi việc chuyển tiếp bộ máy như một "chiến dịch đặc biệt" để hoàn tất thủ tục, quyết toán, giải ngân đúng quy định.

Theo quyết định của UBND TP, Đà Nẵng sắp xếp từ 5 ban QLDA còn 3 ban QLDA chuyên ngành, chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2026, gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng do ông Nguyễn Hữu Nhật làm giám đốc; và Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do ông Lê Thành Hưng làm giám đốc.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP ký quyết định bổ nhiệm 8 phó giám đốc các ban QLDA nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng nhân sự
