Thời sự

Đà Nẵng: Công chức xã mang máy tính, điều hòa đi nơi khác khi chưa làm thủ tục điều chuyển

B.Vân

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai sót tại xã Hòa Vang, trong đó có việc công chức mang máy tính, điều hòa khi chuyển công tác.

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình sắp xếp, thành lập UBND xã Hòa Vang.

Theo kết luận, nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, UBND xã Hòa Vang đã ban hành nhiều quyết định, công văn và quy chế liên quan. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đà Nẵng phát hiện sai sót trong quản lý tài sản công tại xã hòa vang - Ảnh 1.

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra về sử dụng tài sản công tại xã Hòa Vang

Cụ thể, UBND xã Hòa Phong (cũ) và UBND xã Hòa Phú (cũ) chưa bàn giao đầy đủ 13 cơ sở nhà, đất cho UBND xã Hòa Vang. Trách nhiệm thuộc về 2 địa phương này. Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Vang chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản đối với các tài sản tiếp nhận từ UBND huyện Hòa Vang (cũ) và các xã (cũ) theo quy định.

Sau sắp xếp, xã Hòa Vang cũng chưa rà soát, lập phương án xử lý 18 cơ sở nhà, đất bỏ hoang; chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý, cấp giấy chứng nhận đối với 46 cơ sở nhà, đất. Ngoài ra, việc thanh lý 5 ô tô còn chậm do các đơn vị cũ chưa bàn giao đầy đủ tài sản và hồ sơ pháp lý.

Đáng chú ý, thanh tra phát hiện trường hợp một công chức mang theo tài sản công gồm 1 máy tính để bàn và 1 máy điều hòa khi chuyển công tác về UBND xã Hòa Tiến nhưng chưa có văn bản điều chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở kết luận, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị UBND xã Hòa Vang tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài sản công; khẩn trương đo đạc, xác lập ranh giới đất đai; lập hồ sơ, phương án xử lý các cơ sở nhà, đất bỏ hoang và tài sản dôi dư. Đồng thời, hoàn tất đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận theo quy định; sớm thanh lý tài sản, nhất là các xe ô tô chưa đủ hồ sơ.

Thanh tra cũng yêu cầu UBND xã Hòa Vang khẩn trương làm thủ tục tiếp nhận 13 cơ sở nhà, đất còn thiếu; làm việc với các đơn vị cũ để hoàn tất việc thanh lý tài sản chưa đủ giấy tờ. Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo quy định.

