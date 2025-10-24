Ngày 24-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thông tin về dự án cải tạo vỉa hè, bờ kè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu).

Đây là khu vực gần cửa sông Hàn, thường xuyên bị sóng dữ tấn công gây hư hỏng, ngập cục bộ mặt đường mỗi mùa bão gió.

Triều cường, sóng lớn do ảnh hưởng bão số 12 đánh tan nát bờ kè, vỉa hè đường Như Nguyệt

Mới đây, triều cường cùng mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12 gây hư hỏng nặng. Đất, cát tràn lên vỉa hè, lòng đường cản trở giao thông. Nước sông tràn trên đường gây ngập úng cục bộ.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, quá trình hư hỏng bờ kè đường Như Nguyệt có mức độ, phạm vi ngày càng phức tạp.

Tình trạng này xảy ra từ năm 2017, do ảnh hưởng của công trình xây dựng làm sóng truyền sâu vào cửa sông Hàn, cùng lúc với tác động của các yếu tố biển trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc gia tăng đột biến hoặc kết hợp (sóng lớn và triều cường).

Bờ kè bị sóng tấn công, có khu vực vẫn tiếp tục ngập trong vòng 6 giờ sau khi đã hết mưa

Theo Sở Xây dựng, tuyến kè đường Như Nguyệt là một trong những tuyến đường quan trọng chạy dọc sông Hàn, giữ vai trò bảo vệ hạ tầng, dân cư phía trong của phường Hải Châu.

Tuy nhiên, kè được thiết kế như hiện tại chưa chịu được điều kiện sóng, triều lớn vượt thiết kế. Việc tuyến kè thường xuyên bị sóng bão tác động gây nguy cơ mất an toàn cho các công trình hạ tầng, cảnh quan bên bờ sông Hàn là rất nghiêm trọng.

Do đó, Sở Xây dựng đã tham mưu lãnh đạo TP cho triển khai dự án cải tạo bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt.

Bờ kè đường Như Nguyệt được cải tạo với "mũi hắt sóng"

Trong đó, giải pháp thiết kế chính là bóc một phần bê tông tường đỉnh, nối dài thép, nâng cao trình đỉnh tường; làm tường chắn sóng để đảm bảo giảm sóng tràn qua đỉnh kè với cao trình 2,9 m. Tường chắn sóng có mũi hắt kết cấu bê tông cốt thép kèm bậc thang lên xuống và lan can.

Đối với việc sửa chữa hư hỏng vỉa hè, kế hoạch sẽ sử dụng kết cấu bê tông tạo màu đổ tại chỗ đồng bộ với màu gạch hiện trạng nhằm tiết kiệm kinh phí, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời Sở Xây dựng đang ưu tiên nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới.

Tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 12 tỉ đồng.

Sở Xây dựng cho hay, các giải pháp kỹ thuật này đã được Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng thống nhất, được UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện.

Dự án được Sở Xây dựng giao Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng điều hành, đang triển khai dở dang thì chịu tác động của bão số 12 nên phải tạm dừng.

"Qua đánh giá chung, đối với các đoạn tường chắn sóng đã thi công phát huy tác dụng, giảm tác động của hiện tượng sóng leo. Dự án sớm hoàn thiện được kỳ vọng giảm thiệt hại của thời tiết bất lợi, đảm bảo mỹ quan đô thị và hạ tầng trong khu vực" - Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay.