Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 5 dự án bất động sản đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Việc huy động được thực hiện thông qua các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh hoặc liên kết giữa các tổ chức và cá nhân.



Trong đó, dự án có mức huy động lớn nhất là Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư, với số vốn huy động tối đa 16.850 tỉ đồng.

Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất ở khu vực phía Bắc thành phố, với tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho du lịch và đô thị Đà Nẵng.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đang được triển khai tại phường Hải Vân

Tiếp theo là Khu đô thị mới Thuận Phước – Đà Nẵng ở phường Sơn Trà do Công ty CP Đầu tư đô thị vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư, được phép huy động 2.139 tỉ đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 11.500 tỉ đồng, hướng đến xây dựng một khu đô thị hiện đại, thông minh, tích hợp đầy đủ các tiện ích thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa và du lịch.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư, dự án có hoạt động lấn biển và khu vực lấn biển hiện có sự sinh sống của một số loài sinh vật biển.

Tại phường An Hải, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ The Legend City Danang do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư được chấp thuận huy động 1.764 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp được phép huy động 800 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú (giai đoạn 2) tại phường Hải Vân. Dự án cuối cùng trong danh sách là Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Bàn Thạch do Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc làm chủ đầu tư, được phép huy động 651 tỉ đồng.

Cùng với việc công bố danh sách, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhấn mạnh, các chủ đầu tư và nhà đầu tư góp vốn phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn, minh bạch trong quá trình huy động vốn.

Bên góp vốn chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu, không được nhận sản phẩm nhà ở, quyền đăng ký, đặt cọc hay quyền sử dụng đất trong dự án, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư dự án theo quy định.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích cho việc phát triển nhà ở và thực hiện dự án, không được dùng cho dự án khác hoặc mục đích ngoài phạm vi đầu tư.

Trường hợp dự án hoặc nhà ở trong dự án đang được thế chấp, chủ đầu tư chỉ được huy động vốn sau khi đã xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo quy định. Đồng thời, tổng nguồn vốn huy động và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cả chi phí sử dụng hoặc thuê đất.