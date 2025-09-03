Ngày 3-9, ông Lê Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng - cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai trao quà cho người dân. Công tác này được thực hiện song song: vừa xử lý hồ sơ tại phường vừa cử các tổ xuống khu dân cư để phát trực tiếp.

Theo ông Cương, Thanh Khê là phường có dân số đông, nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ chi trả mới đạt khoảng 25%. Tuy nhiên, phường đang tổng hợp số liệu và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong ngày 3 và 4-9.

"Những trường hợp đăng ký chậm hoặc có sai sót thông tin sẽ được xử lý bổ sung sau. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên chi trả cho số lượng lớn người dân để đảm bảo tiến độ chung" – ông Cương nhấn mạnh.

Nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn thành trao quà Quốc khánh 2-9 cho người dân

Trước đó, nhiều người dân phường Thanh Khê phản ánh chưa nhận được quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trong khi nhiều địa phương khác đã phát quà từ ngày 31-8 thì đến tối cùng ngày, phường Thanh Khê mới triển khai phát phiếu kê khai thông tin nhân khẩu.

Trong hai ngày 1 và 2-9, phần lớn các tổ dân phố trên địa bàn vẫn chưa nhận quà. Tối 1-9, trao đổi với PV, ông Lê Văn Cương cho biết phường đã triển khai nhưng tiến độ chậm do dân số quá đông, dữ liệu thường xuyên quá tải và phải rà soát kỹ để tránh sai sót.

Dù chậm hơn các địa phương khác, song ông Cương khẳng định cách làm của phường bảo đảm đúng quy trình, chính xác, đủ đối tượng. Ông mong người dân chia sẻ khó khăn, đồng thời khẳng định cán bộ đang nỗ lực tối đa để hoàn thành theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỉ đồng cho các xã, phường để tặng quà Quốc khánh, yêu cầu hoàn thành trong ngày 31-8 và 1-9.

Trong danh sách phân bổ, phường Thanh Khê nhận nhiều nhất với hơn 20 tỉ đồng cho 201.240 người dân; tiếp theo là phường Hải Châu với hơn 13 tỉ đồng cho 131.427 người dân. Đến nay, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc trao quà.