HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường đông dân nhất Đà Nẵng khẩn trương trao quà Quốc khánh cho dân

B.Vân

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Thanh Khê cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho dân trong 2 ngày 3 và 4-9

Ngày 3-9, ông Lê Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng - cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai trao quà cho người dân. Công tác này được thực hiện song song: vừa xử lý hồ sơ tại phường vừa cử các tổ xuống khu dân cư để phát trực tiếp.

Theo ông Cương, Thanh Khê là phường có dân số đông, nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ chi trả mới đạt khoảng 25%. Tuy nhiên, phường đang tổng hợp số liệu và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong ngày 3 và 4-9.

"Những trường hợp đăng ký chậm hoặc có sai sót thông tin sẽ được xử lý bổ sung sau. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên chi trả cho số lượng lớn người dân để đảm bảo tiến độ chung" – ông Cương nhấn mạnh.

Phường Thanh Khê chi trả quà Quốc khánh cho dân trong 2 ngày 3 và 4 - 9 - Ảnh 1.

Nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn thành trao quà Quốc khánh 2-9 cho người dân

Trước đó, nhiều người dân phường Thanh Khê phản ánh chưa nhận được quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trong khi nhiều địa phương khác đã phát quà từ ngày 31-8 thì đến tối cùng ngày, phường Thanh Khê mới triển khai phát phiếu kê khai thông tin nhân khẩu.

Trong hai ngày 1 và 2-9, phần lớn các tổ dân phố trên địa bàn vẫn chưa nhận quà. Tối 1-9, trao đổi với PV, ông Lê Văn Cương cho biết phường đã triển khai nhưng tiến độ chậm do dân số quá đông, dữ liệu thường xuyên quá tải và phải rà soát kỹ để tránh sai sót.

Dù chậm hơn các địa phương khác, song ông Cương khẳng định cách làm của phường bảo đảm đúng quy trình, chính xác, đủ đối tượng. Ông mong người dân chia sẻ khó khăn, đồng thời khẳng định cán bộ đang nỗ lực tối đa để hoàn thành theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỉ đồng cho các xã, phường để tặng quà Quốc khánh, yêu cầu hoàn thành trong ngày 31-8 và 1-9. 

Trong danh sách phân bổ, phường Thanh Khê nhận nhiều nhất với hơn 20 tỉ đồng cho 201.240 người dân; tiếp theo là phường Hải Châu với hơn 13 tỉ đồng cho 131.427 người dân. Đến nay, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc trao quà.

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết TP sẽ hỗ trợ kinh phí để di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí phù hợp hơn, khu chợ cũ sẽ đưa ra đấu giá.

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển gắn với tầm nhìn chiến lược quốc gia, khẳng định vai trò trung tâm động lực miền Trung

Cán bộ xã ở Đà Nẵng thức trắng đêm để hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho người dân

(NLĐO) – Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết xã này đã hoàn thành chi trả quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đà Nẵng chi trả quà Quốc Khánh phường Thanh Khê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo