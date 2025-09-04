Ngày 4-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp ở phường Hòa Khánh về việc liên tục bị các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan tài chính và thuế gọi điện, yêu cầu kết bạn Zalo để làm thủ tục.



Theo phản ánh, anh N.T.M (chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hòa Khánh) cho biết sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Tài chính ngày 23-8, anh nhận hàng chục cuộc gọi từ nhiều số lạ, tự xưng cán bộ Sở Tài chính và cơ quan Thuế Thanh Khê, yêu cầu kết nối Zalo để xử lý thủ tục.

Khi từ chối, anh M. bị chửi bới, đe dọa. Phản ánh thông tin lên Cổng góp ý của TP Đà Nẵng, anh M. nhận định việc này cho thấy nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, vì trước khi đăng ký doanh nghiệp anh không hề gặp tình trạng tương tự.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã có văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh Sở Tài chính để lừa đảo. Ảnh minh họa AI

Trước vụ việc, Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, cũng không cử công chức chủ động liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kết bạn Zalo hoặc thực hiện thủ tục hành chính.

Đơn vị cho biết đã ban hành văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh Sở Tài chính để lừa đảo, đồng thời chuyển thông tin đến cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp xử lý.

Sở Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hay làm theo các hướng dẫn bất thường từ người lạ. Khi nhận tin nhắn, cuộc gọi nghi lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng (tin nhắn, ghi âm) gửi nhà mạng để xử lý, đồng thời chuyển cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.