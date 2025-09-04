HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp, người dân phản ánh nhận loạt cuộc gọi "lạ"

B.Vân

(NLĐO) - Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội

Ngày 4-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp ở phường Hòa Khánh về việc liên tục bị các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan tài chính và thuế gọi điện, yêu cầu kết bạn Zalo để làm thủ tục.

Theo phản ánh, anh N.T.M (chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hòa Khánh) cho biết sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Tài chính ngày 23-8, anh nhận hàng chục cuộc gọi từ nhiều số lạ, tự xưng cán bộ Sở Tài chính và cơ quan Thuế Thanh Khê, yêu cầu kết nối Zalo để xử lý thủ tục.

Khi từ chối, anh M. bị chửi bới, đe dọa. Phản ánh thông tin lên Cổng góp ý của TP Đà Nẵng, anh M. nhận định việc này cho thấy nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, vì trước khi đăng ký doanh nghiệp anh không hề gặp tình trạng tương tự.

Đà Nẵng: Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp, người dân phản ánh nhận loạt cuộc gọi "lạ"- Ảnh 1.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã có văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh Sở Tài chính để lừa đảo. Ảnh minh họa AI

Trước vụ việc, Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, cũng không cử công chức chủ động liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kết bạn Zalo hoặc thực hiện thủ tục hành chính.

Đơn vị cho biết đã ban hành văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh Sở Tài chính để lừa đảo, đồng thời chuyển thông tin đến cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp xử lý.

Sở Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hay làm theo các hướng dẫn bất thường từ người lạ. Khi nhận tin nhắn, cuộc gọi nghi lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng (tin nhắn, ghi âm) gửi nhà mạng để xử lý, đồng thời chuyển cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Phường đông dân nhất Đà Nẵng khẩn trương trao quà Quốc khánh cho dân

Phường đông dân nhất Đà Nẵng khẩn trương trao quà Quốc khánh cho dân

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Thanh Khê cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chi trả quà Quốc khánh cho dân trong 2 ngày 3 và 4-9

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển gắn với tầm nhìn chiến lược quốc gia, khẳng định vai trò trung tâm động lực miền Trung

Đà Nẵng Sở Tài chính lừa đảo cuộc gọi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo