Ngày 17-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai

Theo báo cáo, năm 2025, thiên tai diễn biến phức tạp với nhiều đợt bão, mưa lớn, lũ gây thiệt hại nặng nề. Toàn thành phố có 31 người chết, 265 người bị thương, hơn 1.200 nhà hư hỏng; tổng thiệt hại ước tính khoảng 4.130 tỉ đồng. Đặc biệt, đợt lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 làm hơn 100.000 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập.

Trước tình hình này, thành phố đã huy động lực lượng quy mô lớn, sơ tán hơn 12.000 hộ dân đến nơi an toàn; tổ chức cứu hộ, tiếp tế kịp thời và nhanh chóng khắc phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong phòng chống thiên tai, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả phòng thủ dân sự. Theo đó, thành phố sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ viễn thám, tự động hóa và AI nhằm phục vụ quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ sẽ gắn với quản lý, vận hành các công trình phòng chống thiên tai, hồ chứa và nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành trong mọi tình huống. Thành phố yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó sát thực tế, bảo đảm thông tin thông suốt, chủ động từ sớm, từ xa để giảm thiểu thiệt hại.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025, đặc biệt là việc chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đáng chú ý, thành phố đã triển khai thành công chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng sau bão lũ theo tinh thần "Quang Trung thần tốc", được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng thủ dân sự phải chủ động, bài bản và hiệu quả hơn, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu cao nhất.

Ông yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện kịch bản ứng phó, phát huy phương châm "bốn tại chỗ", xây dựng lực lượng vững mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo sớm. Đồng thời, chú trọng các giải pháp lâu dài như sắp xếp dân cư vùng nguy cơ, gắn phát triển với quản lý tài nguyên và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.