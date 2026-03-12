HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch ven sông Hàn, gỡ vướng mắc dự án Đa Phước 181ha

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bổ sung dân số, tháo gỡ vướng mắc dự án, trong đó có khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha.

Ngày 12-3, UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông, tỉ lệ 1/2.000, với nội dung bổ sung dân số và rà soát nhiều khu đất để phục vụ phát triển đô thị.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn; toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà). Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 6.675ha, đồng thời dự kiến mở rộng ranh giới nghiên cứu khu vực ven biển khoảng 1ha.

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn cho dự án Đa Phước - Ảnh 1.

Bên trong khu đô thị Đa Phước có nhiều hạng mục xây dựng dang dở

Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều dự án trên địa bàn theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị về phương án xử lý các dự án, đất đai có sai phạm tại một số địa phương.

Đáng chú ý, quy hoạch lần này gắn với việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có quy mô 181ha. Đây là dự án từng kéo dài nhiều năm và hiện nhiều khu vực vẫn bỏ hoang. Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu dân số cho khu đô thị này theo Nghị quyết 64 của Chính phủ về giải quyết khó khăn đối với dự án.

Ngoài Đa Phước, Đà Nẵng cũng rà soát, bổ sung dân số đối với các dự án tương tự đã hoàn thiện pháp lý, đồng thời đảm bảo cơ sở quy hoạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn cho dự án Đa Phước - Ảnh 2.

Vướng mắc tại khu đô thị Đa Phước đã kéo dài nhiều năm

Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát các khu đất trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và các khu đất cho thuê đã hết hạn để bố trí cho hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và không gian công cộng.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, Đà Nẵng cũng xem xét bổ sung quỹ đất ở phục vụ tái định cư, di dời người dân để mở rộng trường học, hạ tầng xã hội và các công viên tại khu vực đông dân cư. Thành phố đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tăng chỉ tiêu tầng cao đối với các lô đất giáo dục, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với trường học.

Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ các dự án tồn đọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra điều kiện chuẩn bị khởi công dự án 4.152 tỉ đồng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra điều kiện chuẩn bị khởi công dự án 4.152 tỉ đồng

(NLĐO) - Dự án KCN Tam Anh - An An Hòa có quy mô hơn 435 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.152 tỉ đồng dự kiến khởi công ngày 24-3.

Đà Nẵng cảnh báo không đóng cửa mỏ, giữ tiền ký quỹ của một doanh nghiệp

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu Công ty Hiệp Đại Hưng chi trả hỗ trợ vụ mùa cho người dân thôn An Châu, nếu không sẽ không đóng cửa mỏ

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

(NLĐO) – Sau khi phản ánh việc chậm trễ, người dân ở TP Đà Nẵng nhận được phản hồi rằng hồ sơ đã được giải quyết xong – dù chậm gần 3 tuần so với ngày hẹn

