Ngày 12-3, UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông, tỉ lệ 1/2.000, với nội dung bổ sung dân số và rà soát nhiều khu đất để phục vụ phát triển đô thị.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn; toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà). Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 6.675ha, đồng thời dự kiến mở rộng ranh giới nghiên cứu khu vực ven biển khoảng 1ha.

Bên trong khu đô thị Đa Phước có nhiều hạng mục xây dựng dang dở

Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều dự án trên địa bàn theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị về phương án xử lý các dự án, đất đai có sai phạm tại một số địa phương.



Đáng chú ý, quy hoạch lần này gắn với việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có quy mô 181ha. Đây là dự án từng kéo dài nhiều năm và hiện nhiều khu vực vẫn bỏ hoang. Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu dân số cho khu đô thị này theo Nghị quyết 64 của Chính phủ về giải quyết khó khăn đối với dự án.

Ngoài Đa Phước, Đà Nẵng cũng rà soát, bổ sung dân số đối với các dự án tương tự đã hoàn thiện pháp lý, đồng thời đảm bảo cơ sở quy hoạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Vướng mắc tại khu đô thị Đa Phước đã kéo dài nhiều năm

Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát các khu đất trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và các khu đất cho thuê đã hết hạn để bố trí cho hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và không gian công cộng.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, Đà Nẵng cũng xem xét bổ sung quỹ đất ở phục vụ tái định cư, di dời người dân để mở rộng trường học, hạ tầng xã hội và các công viên tại khu vực đông dân cư. Thành phố đồng thời nghiên cứu điều chỉnh tăng chỉ tiêu tầng cao đối với các lô đất giáo dục, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với trường học.

Theo UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ các dự án tồn đọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.