Đà Nẵng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

B.Vân

(NLĐO) - Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021–2026, xác định rõ lĩnh vực phụ trách của từng lãnh đạo.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND thành phố; phụ trách các hoạt động đối nội, đối ngoại và điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các dự án trọng điểm của thành phố và trực tiếp phụ trách Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Chủ tịch cũng phụ trách chỉ đạo các vấn đề liên quan đặc khu Hoàng Sa và phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH, MTTQ Việt Nam thành phố cùng các cơ quan của Thành ủy.

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, tài sản công, giá, ngân hàng, thuế, hải quan, thị trường chứng khoán và các dịch vụ tài chính. Đồng thời chỉ đạo công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, hợp tác vùng, thống kê và công tác tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phụ trách thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tư pháp, thi hành án dân sự, phổ biến giáo dục pháp luật. Ông Phan Thái Bình còn phụ trách Khu kinh tế mở Chu Lai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; quản lý nguồn vốn ODA, kinh tế tập thể, chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phụ trách quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và quản lý vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phụ trách sản xuất công nghiệp, thương mại, logistics, điện lực, khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường được phân công phụ trách xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý đầu tư nước ngoài, ngoại vụ và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách các lĩnh vực y tế, dân số, an sinh xã hội, trẻ em, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, đối ngoại nhân dân và quản lý viện trợ phi chính phủ.

Đà Nẵng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa trái) phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phụ trách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, chuyển đổi số, bưu chính - viễn thông, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời phụ trách cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chỉ số quản trị như PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác dân tộc, lao động - việc làm, người có công, thanh niên, phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình an sinh đặc thù của thành phố.

Theo quyết định, các Ủy viên UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; tham mưu, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật và các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công. Từng lãnh đạo chịu trách nhiệm thẩm định, trình các đề án, dự án, báo cáo và giữ mối quan hệ công tác với các bộ, ngành Trung ương.

Tin liên quan

Hành động đẹp của tài xế Grab ở Đà Nẵng nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng

Hành động đẹp của tài xế Grab ở Đà Nẵng nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng

(NLĐO) – Nhặt được chiếc túi có số tiền lớn do một phụ nữ đánh rơi, tài xế chạy Grab ở Hội An - TP Đà Nẵng nhanh chóng trình báo công an tìm chủ nhân trả lại.

Đà Nẵng rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Đà Nẵng đang hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp và tăng cường kiểm tra tại cơ sở, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch ven sông Hàn, gỡ vướng mắc dự án Đa Phước 181ha

(NLĐO) - TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bổ sung dân số, tháo gỡ vướng mắc dự án, trong đó có khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha.

Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo