Đà Nẵng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026.



Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND thành phố; phụ trách các hoạt động đối nội, đối ngoại và điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các dự án trọng điểm của thành phố và trực tiếp phụ trách Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Chủ tịch cũng phụ trách chỉ đạo các vấn đề liên quan đặc khu Hoàng Sa và phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH, MTTQ Việt Nam thành phố cùng các cơ quan của Thành ủy.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, tài sản công, giá, ngân hàng, thuế, hải quan, thị trường chứng khoán và các dịch vụ tài chính. Đồng thời chỉ đạo công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, hợp tác vùng, thống kê và công tác tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phụ trách thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tư pháp, thi hành án dân sự, phổ biến giáo dục pháp luật. Ông Phan Thái Bình còn phụ trách Khu kinh tế mở Chu Lai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; quản lý nguồn vốn ODA, kinh tế tập thể, chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phụ trách quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và quản lý vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phụ trách sản xuất công nghiệp, thương mại, logistics, điện lực, khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường được phân công phụ trách xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý đầu tư nước ngoài, ngoại vụ và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách các lĩnh vực y tế, dân số, an sinh xã hội, trẻ em, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, đối ngoại nhân dân và quản lý viện trợ phi chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa trái) phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phụ trách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, chuyển đổi số, bưu chính - viễn thông, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời phụ trách cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chỉ số quản trị như PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác dân tộc, lao động - việc làm, người có công, thanh niên, phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình an sinh đặc thù của thành phố.

Theo quyết định, các Ủy viên UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; tham mưu, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật và các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công. Từng lãnh đạo chịu trách nhiệm thẩm định, trình các đề án, dự án, báo cáo và giữ mối quan hệ công tác với các bộ, ngành Trung ương.