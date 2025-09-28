HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 28-9, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 28-9, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam- Ảnh 1.

Lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tháp tùng Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam có: ông Ivan Ivanovich Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Đuma Quốc gia; ông Alexander Mikhailovich Babakov, Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia; ông Alexey Gennadievich Nechayev, Lãnh đạo khối Đảng chính trị "Những con người mới" Đuma Quốc gia; ông Vladimir Vladimirovich Gutenev, Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Đuma Quốc gia; ông Sergey Vladimirovich Kabyshev, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Giáo dục đại học Đuma Quốc gia; bà Olga Mikhailovna Kazakova, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Đuma Quốc gia; ông Vasily Ivanovich Piskarev, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Đuma Quốc gia; ông Sangadzhi Andreevich Tarbaev, Chủ nhiệm Ủy ban Du lịch và Phát triển hạ tầng du lịch Đuma Quốc gia; ông Maxim Anatolievich Topilin, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách kinh tế Đuma Quốc gia; ông Nikolay Grigorievich Shulginov, Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Đuma Quốc gia; ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin sinh năm 1964. Ông có bằng Tiến sĩ khoa học kỹ thuật; Tiến sĩ luật học.

Ông Vyacheslav Volodin từng trải qua các vị trí công tác: Đại biểu Hội đồng thành phố Saratov (1990 - 1992); Phó Chủ tịch thành phố Saratov (1992-1994); Phó Chủ tịch Hạ viện vùng Saratov (1994 - 1996); Đại biểu Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) Liên bang Nga khóa III thuộc khối "Tổ quốc - Toàn Nga" (1999-2001); Lãnh đạo khối "Tổ quốc - Toàn Nga" (2001 - 2003); Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga khóa IV (2003 - 2007), khóa V (2007 - 2010); Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga (2010 - 2011); Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga (2011-2016).

Từ 10-2016 đến nay, ông Vyacheslav Volodin là Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, Ủy viên thường trực Hội đồng an ninh Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Tại phiên họp lần này, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác cũng như trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong hợp tác song phương trong giai đoạn hiện nay, nhất là thúc đẩy tìm động lực mới, khai thác hiệu quả những lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo mà chưa tận dụng được hết để thực hiện mục tiêu "làm mới quan hệ", nâng tầm hợp tác.

