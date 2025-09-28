Chủ tịch Duma Quốc gia Nga: Không ngừng mở rộng hợp tác Việt - Nga

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến "Quốc hội thông minh", hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên Bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga V. Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp trục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga V. Volodin cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; hoan nghênh các Cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp hợp tác Việt Nam - Nga phát triển thuận lợi, mang lại lợi ích và kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Quốc hội Nga cùng Quốc hội Việt Nam tạo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại mỗi nước.

Hợp tác liên nghị viện Việt – Nga phát huy hiệu quả

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga.

Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình hợp tác giữa hai nước và kết quả triển khai thực hiện các kết luận của Phiên họp lần 3 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, được tổ chức tại Nga vào tháng 9-2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên Bang Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận về 5 chủ đề trọng tâm: Công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương; hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Vai trò của cơ quan lập pháp trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác và phát triển; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; Sự hỗ trợ của Quốc hội đối với việc tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Các Đại biểu Quốc hội và Nghị sĩ của hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế và pháp luật, cùng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, thông qua tăng cường hợp tác nghị viện, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương, thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan chuyên môn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: Quochoi.vn

Kết thúc Phiên họp, hai Bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban, xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới.

Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban sẽ được luân phiên tổ chức tại Liên bang Nga vào năm 2026.