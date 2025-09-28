Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tại đây, ông Vyacheslav Volodin cùng đoàn đặt vòng hoa tại Cụm tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Trước đó, chiều 28-9, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Phạm Thắng

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, dự chiêu đãi tại Nhà Quốc hội.

Một số hình ảnh Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam do Báo Người Lao Động ghi nhận: