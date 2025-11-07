Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể bị điều tra vì phát biểu ủng hộ ông Donald Trump?

Ông Infantino đã nhiều lần công khai nhấn mạnh mối quan hệ của ông với Tổng thống Donald Trump trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm sau.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở Miami (Mỹ) vào ngày 5-11, Infantino nói với các đại biểu: “Chúng ta nên ủng hộ những gì ông ấy đang làm, vì tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Tôi thực sự may mắn khi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Trump, tôi xem ông ấy như một người bạn thân. Ông ấy rất nhiệt tình hỗ trợ cho mọi công việc mà chúng tôi đang làm để chuẩn bị cho World Cup. Ông ấy là người hành động – nói là làm, và nói ra điều mình nghĩ. Ông ấy cũng nói lên những điều mà nhiều người nghĩ nhưng không dám nói, và đó là lý do ông ấy thành công”.

Tuy nhiên, theo Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, những phát biểu mới nhất của vị chủ tịch người Thụy Sĩ có thể vi phạm quy định đạo đức của cơ quan này.

Chủ tịch FIFA, Infantino nhiều lần đưa ra các phát biểu ủng hộ ông Trump, đối mặt điều tra nội bộ

Ông Miguel Maduro nói với tờ The Athletic rằng phát biểu của Infantino có thể vi phạm điều lệ của FIFA, cụ thể là quy định về trung lập chính trị và tôn giáo: “FIFA phải giữ thái độ trung lập trong các vấn đề chính trị và tôn giáo.

Ngoại lệ chỉ được áp dụng khi liên quan trực tiếp đến mục tiêu hoạt động của FIFA. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phát biểu của ông Infantino được đưa ra rõ ràng trong tư cách Chủ tịch FIFA, tại một sự kiện chính thức.

Việc ông ấy kêu gọi ‘mọi người nên ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump’ không chỉ là công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử, mà còn là ủng hộ chương trình chính trị của ông Trump – điều này đồng nghĩa với việc can dự vào một cuộc tranh luận chính trị nội bộ ở Mỹ. Trong khi đó, quy định của FIFA yêu cầu các quan chức phải tuyệt đối trung lập.”

FIFA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng theo The Athletic, Infantino có thể sẽ bị Ủy ban Đạo đức của chính FIFA điều tra.

Nếu bị xác định vi phạm Điều 15 trong Bộ Quy tắc Đạo đức của FIFA, hình phạt có thể dao động từ cảnh cáo đến cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá.