Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể bị điều tra vì phát biểu ủng hộ ông Donald Trump?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể bị điều tra vì phát biểu ủng hộ ông Donald Trump?

Quốc An - Ảnh: telegraph

(NLĐO) - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể bị Ủy ban Đạo đức điều tra vì những phát biểu ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, thậm chí cấm hoạt động bóng đá.

Ông Infantino đã nhiều lần công khai nhấn mạnh mối quan hệ của ông với Tổng thống Donald Trump trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm sau.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở Miami (Mỹ) vào ngày 5-11, Infantino nói với các đại biểu: “Chúng ta nên ủng hộ những gì ông ấy đang làm, vì tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Tôi thực sự may mắn khi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Trump, tôi xem ông ấy như một người bạn thân. Ông ấy rất nhiệt tình hỗ trợ cho mọi công việc mà chúng tôi đang làm để chuẩn bị cho World Cup. Ông ấy là người hành động – nói là làm, và nói ra điều mình nghĩ. Ông ấy cũng nói lên những điều mà nhiều người nghĩ nhưng không dám nói, và đó là lý do ông ấy thành công”.

Tuy nhiên, theo Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, những phát biểu mới nhất của vị chủ tịch người Thụy Sĩ có thể vi phạm quy định đạo đức của cơ quan này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, có thể bị điều tra vì phát biểu ủng hộ ông Trump - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA, Infantino nhiều lần đưa ra các phát biểu ủng hộ ông Trump, đối mặt điều tra nội bộ

Ông Miguel Maduro nói với tờ The Athletic rằng phát biểu của Infantino có thể vi phạm điều lệ của FIFA, cụ thể là quy định về trung lập chính trị và tôn giáo: “FIFA phải giữ thái độ trung lập trong các vấn đề chính trị và tôn giáo. 

Ngoại lệ chỉ được áp dụng khi liên quan trực tiếp đến mục tiêu hoạt động của FIFA. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phát biểu của ông Infantino được đưa ra rõ ràng trong tư cách Chủ tịch FIFA, tại một sự kiện chính thức.

Việc ông ấy kêu gọi ‘mọi người nên ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump’ không chỉ là công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử, mà còn là ủng hộ chương trình chính trị của ông Trump – điều này đồng nghĩa với việc can dự vào một cuộc tranh luận chính trị nội bộ ở Mỹ. Trong khi đó, quy định của FIFA yêu cầu các quan chức phải tuyệt đối trung lập.”

FIFA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng theo The Athletic, Infantino có thể sẽ bị Ủy ban Đạo đức của chính FIFA điều tra. 

Nếu bị xác định vi phạm Điều 15 trong Bộ Quy tắc Đạo đức của FIFA, hình phạt có thể dao động từ cảnh cáo đến cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá.

Tin liên quan

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

FIFA bác đơn của Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hưởng lợi và phải tự quyết

(NLĐO) - FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, nhưng lợi thế vẫn chưa có cho tuyển Việt Nam và cần phải tự quyết ở các lượt còn lại của vòng loại Asian Cup 2026.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới

(NLĐO) - Một người đàn ông đã tạo ra hình ảnh "sân vận động World Cup trên không" hào nhoáng đến ngỡ ngàng, đánh lừa toàn bộ truyền thông quốc tế.

Paul Scholes dội gáo nước lạnh vào tham vọng World Cup của tuyển Anh

(NLĐO) – Cựu danh thủ Paul Scholes hoài nghi về tương lai của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 nếu các ngôi sao không tỏa sáng

Trump Gianni Infantino FIFA Uỷ ban đạo đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo