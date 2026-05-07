Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ vướng 6 khu đô thị quy mô lớn

Chiều 7-5, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường Phú An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ triển khai các dự án đô thị trọng điểm trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phú An cho biết địa phương hiện có 6 dự án phát triển đô thị lớn đang được triển khai gồm: Khu đô thị Đông An Tây, Tây An Tây, Tây Phú An; Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6; Khu đô thị mới Tân An 1A và 1B.

Các dự án có tổng diện tích khoảng 1.650 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 260.000 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo phường Phú An, hiện Khu đô thị Đông An Tây đang lập bảng giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong khi đó, Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6 và Khu đô thị Tây Phú An đã hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Hai dự án Khu đô thị Tân An 1A và 1B đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Đông An Tây hiện gặp khó trong việc lập chứng thư định giá đất phục vụ công tác đền bù. Nguyên nhân do năm 2025, đơn vị tư vấn xác định giá đất theo cơ sở 4 vị trí theo Luật Đất đai, trong khi hiện nay phải áp dụng theo quy định mới của HĐND TPHCM với cơ sở 3 vị trí kể từ ngày 1-1-2026.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị Tân An 1A và 1B hiện chưa được UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường phê duyệt hồ sơ mời thầu và phương thức lựa chọn nhà đầu tư.

Liên quan các kiến nghị của địa phương, đại diện các sở ngành cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ phường Phú An tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị phường Phú An khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhằm thống nhất đầu mối triển khai các dự án trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá các khu đô thị tại phường Phú An có vị trí thuận lợi, phù hợp định hướng quy hoạch phát triển của thành phố.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đã khởi công; đồng thời đẩy nhanh công tác mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án còn lại.