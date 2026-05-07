Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ vướng 6 khu đô thị quy mô lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ vướng 6 khu đô thị quy mô lớn

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 6 khu đô thị lớn ở phường Phú An.

Chiều 7-5, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường Phú An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ triển khai các dự án đô thị trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho phát triển đô thị TPHCM tại phường Phú An - Ảnh 1.

Lãnh đạo các ban ngành của TPHCM tham gia buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phú An cho biết địa phương hiện có 6 dự án phát triển đô thị lớn đang được triển khai gồm: Khu đô thị Đông An Tây, Tây An Tây, Tây Phú An; Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6; Khu đô thị mới Tân An 1A và 1B.

Các dự án có tổng diện tích khoảng 1.650 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 260.000 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo phường Phú An, hiện Khu đô thị Đông An Tây đang lập bảng giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho phát triển đô thị TPHCM tại phường Phú An - Ảnh 2.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, báo cáo về các dự án trọng điểm.

Trong khi đó, Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6 và Khu đô thị Tây Phú An đã hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Hai dự án Khu đô thị Tân An 1A và 1B đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Đông An Tây hiện gặp khó trong việc lập chứng thư định giá đất phục vụ công tác đền bù. Nguyên nhân do năm 2025, đơn vị tư vấn xác định giá đất theo cơ sở 4 vị trí theo Luật Đất đai, trong khi hiện nay phải áp dụng theo quy định mới của HĐND TPHCM với cơ sở 3 vị trí kể từ ngày 1-1-2026.

Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho phát triển đô thị TPHCM tại phường Phú An - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị Tân An 1A và 1B hiện chưa được UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường phê duyệt hồ sơ mời thầu và phương thức lựa chọn nhà đầu tư.

Liên quan các kiến nghị của địa phương, đại diện các sở ngành cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ phường Phú An tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị phường Phú An khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhằm thống nhất đầu mối triển khai các dự án trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá các khu đô thị tại phường Phú An có vị trí thuận lợi, phù hợp định hướng quy hoạch phát triển của thành phố.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đã khởi công; đồng thời đẩy nhanh công tác mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án còn lại.

Tin liên quan

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

(NLĐO)- TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ

TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026

(NLĐO)- TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026, tăng kết nối liên vùng, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý ngay tình trạng chờ 3 tháng để rút bảo hiểm xã hội

(NLĐO)- Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý gấp tình trạng người dân phải chờ 3 tháng để rút bảo hiểm xã hội tại Bình Dương cũ

kinh tế - xã hội giải phóng mặt bằng TPHCM Chủ tịch UBND dự án Khu đô thị PHÚ AN Chủ tịch HĐND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo