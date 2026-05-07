Lao động

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý ngay tình trạng chờ 3 tháng để rút bảo hiểm xã hội

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý gấp tình trạng người dân phải chờ 3 tháng để rút bảo hiểm xã hội tại Bình Dương cũ

Sáng 7-5, Tổ đại biểu số 1 thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Bình Dương, Chánh Hiệp và Phú An sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu giải quyết tình trạng rút bảo hiểm xã hội ngay lập tức - Ảnh 1.

Người dân phường Thủ Dầu Một dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tại các phường nói trên đã phản ánh hàng loạt bất cập về hạ tầng đô thị, ngập lụt và thủ tục bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cử tri Trương Văn Hồng, ngụ khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương, cho biết Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương đến nay vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng, gây ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Một cử tri khác tại phường Bình Dương phản ánh sau khi sáp nhập địa giới hành chính, sự chênh lệch về hạ tầng giữa các khu vực vẫn còn rất lớn. 

Theo đó, các phường thuộc TP Thủ Dầu Một cũ có điều kiện hạ tầng tương đối đồng bộ, trong khi khu vực Phú Chánh còn nhiều tuyến đường xuống cấp, thiếu đèn chiếu sáng và chưa được đầu tư tương xứng.

Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Nga, phường Phú An kiến nghị TPHCM sớm bố trí nguồn vốn để mở rộng các tuyến đường trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Đáng chú ý, vấn đề thủ tục rút BHXH một lần nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị.

Cử tri Trần Thanh Tuấn, ngụ phường Phú An, cho biết anh đã nghỉ việc đủ 12 tháng và đến cơ quan BHXH để làm thủ tục rút BHXH nhưng không gặp được nhân viên tiếp nhận hồ sơ.

Theo phản ánh của anh Tuấn, tại cơ quan BHXH chỉ có bảo vệ hướng dẫn người dân quét mã QR để đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, hệ thống xử lý chậm khiến anh phải tự thao tác đến rạng sáng mới hoàn tất đăng ký. Sau đó, anh tiếp tục nhận thông báo phải chờ tới 3 tháng mới được giải quyết hồ sơ.

"Đường truyền rất chậm, tôi loay hoay đến 4 giờ sáng mới đăng ký xong nhưng vẫn bị hẹn tới 3 tháng sau mới giải quyết" - anh Tuấn phản ánh.

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu giải quyết tình trạng rút bảo hiểm xã hội ngay lập tức - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM Nguyễn Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước ý kiến này, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TPHCM thừa nhận còn bất cập trong khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đồng thời cho biết sẽ rà soát, chấn chỉnh quy trình phục vụ người dân.

Theo ông Hiểu, hiện TPHCM có 33 cơ sở BHXH, riêng khu vực Bình Dương cũ có 7 cơ sở tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, do thói quen tập trung về cơ sở BHXH Bình Dương nên đơn vị này rơi vào tình trạng quá tải, kéo dài thời gian xử lý.

Lãnh đạo BHXH TPHCM khuyến khích người dân có thể đến các cơ sở lân cận như Bến Cát, Lái Thiêu để làm thủ tục nhằm giảm áp lực cho cơ sở trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho rằng việc người dân phải chờ 3 tháng để giải quyết thủ tục rút BHXH là điều "không thể chấp nhận".

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu giải quyết tình trạng rút bảo hiểm xã hội ngay lập tức - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết nhanh chóng thủ tục cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông yêu cầu lãnh đạo BHXH TPHCM khẩn trương báo cáo vụ việc với lãnh đạo thành phố, đồng thời chỉ đạo các cơ sở BHXH nhanh chóng xử lý tình trạng quá tải hiện nay.

"Tôi không biết lãnh đạo BHXH có nắm được tình hình này hay không, nhưng qua tiếp xúc cử tri hôm nay tôi mới biết. Nếu quá tải thì phải tăng cường nhân lực để giải quyết cho dân" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Riêng trường hợp của cử tri Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu cơ quan BHXH rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 tháng xuống còn 3 ngày.

TPHCM ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

(NLĐO)- TPHCM phát động Tháng hành động về An toàn lao động 2026, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số phòng ngừa rủi ro lao động

