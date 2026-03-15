Thùng phiếu lưu động giúp người yếu thế thực hiện quyền bầu cử

Ngày 15-3, phường Bình Lợi Trung, TPHCM đã đưa thùng phiếu lưu động đến Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM, tạo điều kiện để các cử tri có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại đây trực tiếp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc tổ chức thùng phiếu lưu động giúp những người không thể đến điểm bỏ phiếu do sức khỏe yếu hoặc điều kiện đặc thù vẫn được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Nguyễn Tường Duy, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM, cho biết trong ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, việc địa phương tổ chức thùng phiếu lưu động đến tận nơi cho những trường hợp đặc biệt là chủ trương rất ý nghĩa.



Theo ông Duy, nhiều người đang được chăm sóc tại trung tâm có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc vì những lý do khác nên không thể tự mình đến điểm bỏ phiếu. Vì vậy, việc chính quyền địa phương linh hoạt đưa thùng phiếu đến tận cơ sở đã giúp các công dân này trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Qua đó, những người yếu thế cũng có cơ hội tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm và bảo đảm quyền công dân cho mọi người.

Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM đang chăm sóc 86 trường hợp. Trong đó có 28 người đủ điều kiện tham gia bầu cử. Một trường hợp thực hiện bỏ phiếu tại địa phương nơi cư trú, còn lại 27 cử tri được tổ chức bỏ phiếu ngay tại trung tâm thông qua thùng phiếu lưu động do địa phương mang đến.

Chia sẻ sau khi thực hiện quyền bầu cử, anh Ngô Hoàng Duy Kiệt (32 tuổi), đang được chăm sóc tại trung tâm, cho biết trước ngày bầu cử anh đã được cán bộ trung tâm và công an phường tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử.

"Hôm nay được trực tiếp bỏ phiếu, tôi cảm thấy rất vui vì được thực hiện quyền công dân của mình, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền và mọi người xung quanh. Tôi cũng mong rằng những lãnh đạo được cử tri tín nhiệm sẽ có nhiều chính sách thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi" - anh Kiệt bày tỏ.