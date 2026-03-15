Thời sự Chính trị

TPHCM đã có những địa phương đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, tính đến 15 giờ ngày 15-5, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đạt 77,86%

Chiều 15-3, Ủy ban bầu cử TPHCM đã thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tính đến 15 giờ, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM đạt 77,86%. So với thời điểm báo cáo lúc 11 giờ 30 phút, tỉ lệ cử tri đi bầu tăng 33,83%. Qua đócho thấy tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

- Ảnh 1.

Cử tri TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử

TPHCM hiện có 43/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, một số xã có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: xã Long Hòa (100%), Phước Thành (100%), An Nhơn Tây (99,10%), Thái Mỹ (99,33%), Bàu Lâm (99,13%), Xuyên Mộc (99,23%).

Ủy ban bầu cử TPHCM đánh giá không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, cử tri đi tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Thành phố cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri Thành phố tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như: pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho nhân dân.

Gặp gỡ cử tri 92 tuổi quê Hà Nội thực hiện quyền bầu cử ở TPHCM

(NLĐO) - Cử tri Nguyễn Thị Nhung chia sẻ bà muốn thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân khi còn sáng suốt. Bà rời Hà Nội vào TPHCM sinh sống hơn 10 năm nay.

Hình ảnh lãnh đạo TPHCM tham gia bầu cử

(NLĐO) - Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày hội non sông, lãnh đạo TPHCM đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình

VIDEO: Cử tri trẻ háo hức khi đi bầu cử

(NLĐO) - Sáng 15-3, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

