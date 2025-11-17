Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp

Thy Thơ

(NLĐO) – Một trong những băn khoăn của hộ kinh doanh là từ năm 2026, doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế chưa phù hợp với thực tế.

Những ngày qua, thông tin về quy định ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế, áp dụng từ 1-1-2026 đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bởi, với mức này, đa số các hộ vẫn chưa có lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết.

Chị Trần Thị Minh, chủ một hộ kinh doanh nhỏ tại phường Thông Tây Hội, TP HCM, cho biết cán bộ thuế đã thông báo từ năm 2026, hộ có doanh thu vượt 200 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế theo doanh thu thực tế. Với mức doanh thu mỗi ngày từ 2 đến 3 triệu đồng, tính ra cả năm khoảng 720- 995 triệu đồng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 10%. 

"Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, tôi chỉ còn 200.000 – 300.000 đồng. Nếu tính thêm tiền công lao động của chính mình khoảng 300.000 đồng/ngày thì gần như không còn lời. Nếu phải nộp thêm 1,5% thuế trên doanh thu, chắc chắn sẽ lỗ" – chị Minh nói.

Kiến nghị nâng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - kiến nghị doanh thu miễn thuế tăng lên 1 tỉ đồng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cũng cho rằng mức doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp và không phản ánh đúng thu nhập thực của hộ kinh doanh. Bà phân tích nếu lợi nhuận chỉ chiếm 16% doanh thu thì với doanh thu 200 triệu đồng, hộ kinh doanh chỉ lãi 32 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng/tháng – mức thu nhập rất thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay.

Trong khi đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người làm công ăn lương đã được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. 

Theo bà Cúc, để bảo đảm công bằng giữa các nhóm nộp thuế, ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh cũng cần được điều chỉnh tương xứng.

Bà đưa ra ví dụ: nếu nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm, với lợi nhuận 16%, thu nhập thực tế của hộ kinh doanh chỉ ở mức khoảng 13 triệu đồng/tháng, vẫn thấp hơn ngưỡng giảm trừ gia cảnh hiện hành của người làm công ăn lương. Vì vậy, bà cho rằng hộ kinh doanh trong trường hợp này vẫn nên được miễn thuế.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh khi ngưỡng miễn thuế được điều chỉnh hợp lý hơn, hộ kinh doanh sẽ có xu hướng tuân thủ tốt hơn và khai báo đầy đủ doanh thu thực tế. Điều này không chỉ giảm áp lực cho người kinh doanh nhỏ lẻ mà còn giúp cơ quan thuế thuận lợi hơn trong việc quản lý và thu thuế minh bạch, hiệu quả.

Tin liên quan

Thuế TP HCM triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm

Thuế TP HCM triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm

(NLĐ0) – Các cơ quan thuế TP HCM đặt mục tiêu chuyển đổi 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai trước năm 2026

Thêm giải pháp hỗ trợ 100% hộ kinh doanh TP HCM bỏ thuế khoán từ 2026

(NLĐO) - Nhiều công ty công nghệ, đơn vị tư vấn, ngân hàng gia tăng các giải pháp, giúp hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, để nộp thuế theo doanh thu.

TP HCM: Tăng cường quản lý, cưỡng chế nợ thuế

(NLĐO) - Phấn đấu nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất, Thuế TP HCM tập trung quản lý và cưỡng chế nợ thuế

doanh thu hộ kinh doanh 1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng miễn thuế Doanh thu miễn thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo