Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp

Những ngày qua, thông tin về quy định ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế, áp dụng từ 1-1-2026 đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bởi, với mức này, đa số các hộ vẫn chưa có lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết.

Chị Trần Thị Minh, chủ một hộ kinh doanh nhỏ tại phường Thông Tây Hội, TP HCM, cho biết cán bộ thuế đã thông báo từ năm 2026, hộ có doanh thu vượt 200 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế theo doanh thu thực tế. Với mức doanh thu mỗi ngày từ 2 đến 3 triệu đồng, tính ra cả năm khoảng 720- 995 triệu đồng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 10%.

"Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, tôi chỉ còn 200.000 – 300.000 đồng. Nếu tính thêm tiền công lao động của chính mình khoảng 300.000 đồng/ngày thì gần như không còn lời. Nếu phải nộp thêm 1,5% thuế trên doanh thu, chắc chắn sẽ lỗ" – chị Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - kiến nghị doanh thu miễn thuế tăng lên 1 tỉ đồng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cũng cho rằng mức doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm là quá thấp và không phản ánh đúng thu nhập thực của hộ kinh doanh. Bà phân tích nếu lợi nhuận chỉ chiếm 16% doanh thu thì với doanh thu 200 triệu đồng, hộ kinh doanh chỉ lãi 32 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng/tháng – mức thu nhập rất thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay.

Trong khi đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người làm công ăn lương đã được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Theo bà Cúc, để bảo đảm công bằng giữa các nhóm nộp thuế, ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh cũng cần được điều chỉnh tương xứng.

Bà đưa ra ví dụ: nếu nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm, với lợi nhuận 16%, thu nhập thực tế của hộ kinh doanh chỉ ở mức khoảng 13 triệu đồng/tháng, vẫn thấp hơn ngưỡng giảm trừ gia cảnh hiện hành của người làm công ăn lương. Vì vậy, bà cho rằng hộ kinh doanh trong trường hợp này vẫn nên được miễn thuế.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh khi ngưỡng miễn thuế được điều chỉnh hợp lý hơn, hộ kinh doanh sẽ có xu hướng tuân thủ tốt hơn và khai báo đầy đủ doanh thu thực tế. Điều này không chỉ giảm áp lực cho người kinh doanh nhỏ lẻ mà còn giúp cơ quan thuế thuận lợi hơn trong việc quản lý và thu thuế minh bạch, hiệu quả.