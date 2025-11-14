Để xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán và chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang phương pháp nộp thuế theo kê khai từ ngày 1-1-2026, Thuế TP HCM đã ban hành kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, cơ quan thuế TP HCM phấn đấu bảo đảm 345.893 (số liệu tại ngày 31-10-2025) hộ kinh doanh nộp thuế khoán được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai.

100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025 phải thực hiện đăng ký và sử dụng…

Đại diện VNPAY và lãnh đạo Thuế TP HCM tại lễ ký kế hợp tác

Hiện thực hóa kế hoạch này, ngày 14-11, Thuế TP HCM cùng với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, 4 ngân hàng thương mại (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank), Công ty Công ty CP Giải pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) và Công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn đã ký kết thỏa thuận hợp tác các giải pháp hỗ trợ đối với hộ kinh doanh.



Theo đó, VNPAY triển khai gói ưu đãi đến năm 2028 để chuyển đổi số toàn diện dành cho hộ kinh doanh, bao gồm toàn bộ các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kê khai, quản lý và thanh toán.

Cụ thể, hộ kinh doanh được miễn phí sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, không giới hạn số lượng hóa đơn phát hành trong suốt thời gian ưu đãi.

Hệ thống VNPAY-TVAN hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn lên cơ quan thuế cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượt truyền nhận; được miễn phí lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng VNPAY Cloud trong 10 năm kể từ ngày phát hành hóa đơn, giúp bảo đảm an toàn dữ liệu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, VNPAY cung cấp chữ ký số VNPAY-CA theo mô hình HSM, cho phép ký tự động với không giới hạn số lượt ký; đồng thời hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, miễn phí cài đặt với số lượng không giới hạn….

Hơn 800 công ty tư vấn thuế là thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) của VTCA cũng tham gia tư vấn và hỗ trợ miễn phí hộ kinh doang từ 3 đến 6 tháng để chuyển đổi thuế khoán sang kê khai, thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh; đăng ký thuế; hóa đơn, chứng từ điện tử; khai thuế, nộp thuế…