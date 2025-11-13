HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Thuế TP HCM triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm

Thy Thơ

(NLĐ0) – Các cơ quan thuế TP HCM đặt mục tiêu chuyển đổi 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai trước năm 2026

Thuế TP HCM chuyển đổi 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang kê khai - Ảnh 1.

Ngành thuế sẽ có các điểm lưu động tại chợ, hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang kê khai

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 13-11, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM cho biết đơn vị vừa triển khai Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" tại toàn bộ 29 Thuế cơ sở trực thuộc.

Mục tiêu là chuyển đổi toàn bộ 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai trước ngày 1-1-2026, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế.

Cụ thể, Thuế TP HCM rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh; xác định rõ nhóm đủ điều kiện chuyển đổi hoặc khuyến khích chuyển lên doanh nghiệp. Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ "một chạm", đẩy mạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch.

"Đặc biệt, Thuế TP HCM còn tăng cường rà soát dữ liệu, giám sát việc lập – sử dụng hóa đơn điện tử để tránh bỏ sót hộ kinh doanh chưa đăng ký, kê khai thuế"- ông Dũng cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, hiện cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2-2,5 triệu hộ cần được hỗ trợ trực tiếp. Đây là những hộ gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận thông tin, do vậy ngành thuế tập trung cao độ trong 60 ngày cao điểm hỗ trợ chuyển đổi nộp thuế khoán sang kê khai.

"Hiện nay có hơn 110 nhà cung cấp giải pháp phần mềm kết nối hóa đơn điện tử. Trong chiến dịch 60 ngày cao điểm, cơ quan thuế sẽ khảo sát cơ sở vật chất và hiểu biết về chính sách thuế, cũng như các khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh để có phương án hỗ trợ phù hợp"- ông Sơn thông tin thêm.

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

Bỏ thuế khoán, hàng hóa nào được chấp nhận không hóa đơn?

(NLĐO) – Hộ kinh doanh đang băn khoăn bên bán hàng không có hóa đơn phải khai thuế ra sao khi bỏ thuế khoán vào năm 2026.

Đề xuất bán vàng 500 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

(NLĐO) - Nghị trường Quốc hội những ngày qua nóng lên với các dự thảo luật quy định về thuế đối với chuyển nhượng vàng

60 ngày cao điểm để hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế

(NLĐO)- Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thuế hỗ trợ để các hộ kinh doanh hiểu biết và tự giác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế.

hóa đơn điện tử chợ truyền thống hộ kinh doanh cơ quan thuế người nộp thuế thuế khoán Bộ Tài chính
