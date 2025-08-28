HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bí thư, Chủ tịch một phường ở TP HCM dùng "Bữa cơm đặc biệt" với công nhân

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thay vì dùng cơm ở bàn ăn dành cho đại biểu, lãnh đạo phường Bình Dương đã ngồi cùng với công nhân.

Tại chương trình "Bữa cơm Công đoàn" do ban giám đốc Công ty TNHH Nội thất Mê Kông (KCN Kim Huy, phường Bình Dương, TP HCM) phối hợp cùng Công đoàn tổ chức vào ngày 28-8, người lao động đã được thưởng thức một bữa tiệc đúng nghĩa để chào mừng Quốc khánh 2-9.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Dương đi từng bàn của công nhân vừa ăn cơm vừa hỏi thăm công việc, cuộc sống của anh chị em.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 2.

Thay vì ngồi dùng cơm ở bàn ăn dành cho đại biểu, lãnh đạo phường Bình Dương đã cùng ngồi ăn với công nhân

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 3.

Lúc mới vào bàn ăn, anh chị em công nhân nghĩ ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường (áo trắng ngồi giữa) là tài xế, sau khi biết là chủ tịch phường ai cũng cười lớn và sau đó trò chuyện, trao đổi cởi mở

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 4.

Hơn 1.000 công nhân tham gia bữa cơm Công đoàn, mỗi suất giá trị 110.000 đồng (tăng thêm 92.500 đồng so với ngày thường), trong đó công ty tài trợ gần 64.000 đồng, Công đoàn khoảng 46.000 đồng, bao gồm lẩu cá; tôm rim, gà, rau xào thịt bò… cùng sữa chua, nước ngọt, trái cây.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 5.

Cùng tham gia bữa cơm Công đoàn với anh chị em công nhân có cán bộ Công đoàn, các phòng ban của phường, lực lượng an ninh trong KCN…

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 6.

Dịp này, anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn phường Bình Dương vận động xã hội hóa trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 7.

Công đoàn cơ sở trao 20 suất quà đặc biệt với giá trị tiền mặt là 500.000 đồng cùng quà.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 8.

Ngoài ra, trong đợt này doanh nghiệp cũng trao 1.000 suất quà cho anh chị em công nhân bao gồm gạo và mì tôm, mỗi suất trị giá 265.000 đồng.

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 9.

Tại bữa cơm Công đoàn, Ban giám đốc và Công đoàn công ty cũng tổ chức sinh nhật cho cán bộ, công nhân có ngày sinh trong tháng 8

Chủ tịch một phường ở TP HCM thưởng thức "bữa cơm đặc biệt" với công nhân- Ảnh 10.

Công ty TNHH Nội thất Mê Kông, 100% vốn của Pháp, chuyên sản xuất đồ gỗ

CLIP: Bữa cơm Công đoàn tại Công ty 


Tin liên quan

Hàng chục ngàn công nhân cùng thưởng thức bữa ăn ca đặc biệt

Hàng chục ngàn công nhân cùng thưởng thức bữa ăn ca đặc biệt

(NLĐO) - Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" diễn ra đồng loạt tại nhiều doanh nghiệp, góp phần cải thiện bữa ăn ca cho doàn viên - lao động

Ban Công đoàn Khu Công nghiệp Khánh Hòa tăng cường phát triển đoàn viên mới

(NLĐO)-Ban Công đoàn Khu Công nghiệp Khánh Hoà xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy vai trò Công đoàn trong tình hình mới

Sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, Công đoàn các phường - xã ở TP HCM đã bắt tay ngay vào chăm lo cho đoàn viên - lao động

người lao động công nhân công đoàn Chủ tịch UBND công đoàn cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo