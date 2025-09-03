Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP HCM hướng đến siêu đô thị du lịch hấp dẫn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP HCM hướng đến siêu đô thị du lịch hấp dẫn

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Siêu đô thị TP HCM đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện của khu vực, điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh như vậỵ tại chương trình nghệ thuật khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE HCMC) 2025, với chủ đề: "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa", diễn ra tối 3-9. 

Đêm Gala có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; lãnh đạo UBND TP HCM cùng lãnh đạo bộ phụ trách du lịch các nước và gần 700 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 41 quốc gia, vũng lãnh thổ.

Theo Sở Du lịch TP HCM, "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa" - một trong những sự kiện đặc sắc tại ITE HCMC 2025 - là cầu nối văn hóa, nơi tinh hoa du lịch và ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới các đại biểu và khách mời, để có cái nhìn sâu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.

TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình tối 3-9

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong khuôn khổ ITE HCMC 2025, TP HCM gửi đến bạn bè quốc tế chương trình nghệ thuật chủ đề "Dòng chảy tinh hoa".

"Chương trình là lời chào đón gửi đến bạn bè quốc tế tới TP HCM - một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính năng động hàng đầu cả nước. Một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện - MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng" – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 3.

Gala "Đêm Việt Nam" - một trong những sự kiện đặc sắc tại ITE HCMC 2025

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến 6-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - phường Tân Mỹ, TP HCM). 19 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức đã đánh dấu bước phát triển vững chắc của sự kiện này trên hành trình trở thành nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế có tầm ảnh hưởng tại khu vực Mê Kông và châu Á.

ITE HCMC 2025 xác định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam và du lịch TP HCM nói riêng với chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động", nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, quan tâm xây dựng sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm…

TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 4.

TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 5.
TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 6.

TP HCM phát triển siêu đô thị du lịch hấp dẫn và trung tâm sự kiện khu vực - Ảnh 7.


Tin liên quan

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây

(NLĐO) - An Giang là địa phương dẫn đầu ở khu vực Tây Nam Bộ về doanh thu du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, kế đến là Cần Thơ; thấp nhất là Đồng Tháp

Tưng bừng mùa du lịch cuối hè

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và dịp nghỉ cuối hè 4 ngày, các địa phương tưng bừng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Những điểm đến nhộn nhịp khách du lịch dịp 2-9

(NLĐO) – Không chỉ đến Hà Nội hòa vào không khí sự kiện A80, du khách cũng khám phá, vui chơi nhiều điểm đến ở TP HCM và các tỉnh, thành.

du lịch du lịch TPHCM Hội chợ du lịch quốc tế tphcm ITE HCM 2025 khách quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo