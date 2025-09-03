Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP HCM hướng đến siêu đô thị du lịch hấp dẫn

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh như vậỵ tại chương trình nghệ thuật khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE HCMC) 2025, với chủ đề: "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa", diễn ra tối 3-9.

Đêm Gala có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; lãnh đạo UBND TP HCM cùng lãnh đạo bộ phụ trách du lịch các nước và gần 700 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 41 quốc gia, vũng lãnh thổ.

Theo Sở Du lịch TP HCM, "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa" - một trong những sự kiện đặc sắc tại ITE HCMC 2025 - là cầu nối văn hóa, nơi tinh hoa du lịch và ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới các đại biểu và khách mời, để có cái nhìn sâu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình tối 3-9

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong khuôn khổ ITE HCMC 2025, TP HCM gửi đến bạn bè quốc tế chương trình nghệ thuật chủ đề "Dòng chảy tinh hoa".

"Chương trình là lời chào đón gửi đến bạn bè quốc tế tới TP HCM - một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính năng động hàng đầu cả nước. Một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện - MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng" – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Gala "Đêm Việt Nam" - một trong những sự kiện đặc sắc tại ITE HCMC 2025

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến 6-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - phường Tân Mỹ, TP HCM). 19 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức đã đánh dấu bước phát triển vững chắc của sự kiện này trên hành trình trở thành nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế có tầm ảnh hưởng tại khu vực Mê Kông và châu Á.

ITE HCMC 2025 xác định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam và du lịch TP HCM nói riêng với chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động", nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, quan tâm xây dựng sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm…



