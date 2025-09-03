HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây

Hải Đường - Tâm Quân - Vân Du - Ca Linh - Duy Nhân

(NLĐO) - An Giang là địa phương dẫn đầu ở khu vực Tây Nam Bộ về doanh thu du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, kế đến là Cần Thơ; thấp nhất là Đồng Tháp

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen, Triển lãm "Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca".

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 1.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 2.

Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen

Cùng với đó, nhiều hoạt động trải nghiệm trong dịp lễ này như "Chợ Lá" lớn nhất trên đỉnh núi Bà Đen với hơn 30 gian hàng trưng bày các sản vật; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ dâng hoa đăng.

Trong ngày 31-8, lễ Vu Lan được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dịp này, tại đỉnh núi Bà Đen, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục "Chợ Lá trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam", cho Công ty CP Mặt trời Tây Ninh.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, "Chợ Lá" được thiết kế với quy mô ấn tượng gồm 30 gian hàng mang đậm nét mộc mạc, giản dị của những phiên chợ quê Nam Bộ xưa, với hơn 15.000 lượt du khách tham gia. 

Việc "Chợ Lá" được chứng nhận kỷ lục là niềm tự hào không chỉ của Khu Du lịch Sun World Ba Den Mountain, mà còn là của người dân Tây Ninh trước một sự kiện văn hóa đặc biệt hiếm hoi của Việt Nam và trên thế giới.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ du khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt khoảng 152.00 lượt người, tăng 27,8% so cùng kỳ, thu hơn 117 tỉ đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ. Công suất phòng bình quân ước đạt 70-75%. Các điểm thu hút đông du lịch như: Khu Du lịch núi Bà Đen, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Happyland, Vàm Cỏ Farmstay, Chavi Garden, Milan Farm...

Đồng Tháp dịp này cũng đã thu hút đông đảo du khách đến các điểm du lịch như: Cù lao Thới Sơn, Khu Du Biển Tân Thành, Xẻo Quít, Tràm Chim, Di tích Gò Tháp, Trại rắn Đồng Tâm, cù lao Tân Phong, Làng cổ Đông Hòa Hiệp…

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 3.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 4.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 5.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 6.

Một trong những điểm đến lý tưởng ở tỉnh Đồng Tháp dịp Quốc khánh 2-9

Qua đó, tỉnh Đồng Tháp đã đón và phục vụ 108.550 lượt khách du lịch, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế 5.657 lượt, tăng 9,8% so cùng kỳ. Tổng số tiền thu từ khách du lịch đạt 38,8 tỉ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60% - 70%.

Tại Cà Mau, các điểm, khu du lịch thu hút đông du khách gồm: Khu Du lịch Mũi Cà Mau; Khu Quán âm Phật đài; Nhà thờ Tắc Sậy; Khu Du lịch Hòn Đá Bạc… Tỉnh đã đón 120.730 lượt khách (tăng 19,64% so với cùng kỳ) và mang về nguồn thu 126 tỉ đồng từ hoạt động du lịch.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 7.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 8.

Khu Du lịch Mũi Cà Mau là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách trong dịp lễ 2-9

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 9.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 10.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 11.

Du khách trải nghiệm xuyên rừng ngập mặn bằng vỏ lãi và khám phá bãi bồi ở Mũi Cà Mau

Vĩnh Long dịp này đón khoảng 176.422 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 11.934 lượt, tăng 38,2%. Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 173,1 tỉ đồng, tăng 19,7%. Nhiều cơ sở lưu trú, điểm đến tung khuyến mãi, nâng cấp dịch vụ, công suất phòng đạt 70 – 75%.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 12.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 13.

Du khách trải nghiệm tại điểm du lịch cộng đồng cồn Chim ở Vĩnh Long

Du khách đặc biệt yêu thích du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và đến tham quan, thắp hương các chùa ở Vĩnh Long.

Chị Phùng Thị Mai Tiền (ngụ TP Cần Thơ), bày tỏ: "Dịp Quốc khánh năm nay, tôi cùng gia đình đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Vĩnh Long như biển Ba Động, Ao Bà Om, viếng chùa Hang và trải nghiệm làm bánh, thưởng thức các món ăn đồng quê tại điểm du lịch cộng đồng cồn Chim. Một chuyến đi thú vị, giải tỏa căng thẳng sau khoảng thời gian làm việc mệt nhọc".

Trong khi đó, An Giang đón trên 385.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2024. Riêng khách quốc tế trên 18.000 lượt, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 511 tỉ đồng, tăng 44,2% so cùng kỳ.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 14.

Khách du lịch quốc tế tham quan đặc khu Phú Quốc

Riêng đặc khu Phú Quốc đón trên 81.000 lượt du khách, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2024; trong đó có trên 17.000 lượt du khách quốc tế, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2024.

TP Cần Thơ dịp 2-9 năm nay ước đón 256.400 lượt khách tham quan, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 92.820 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân trên toàn thành phố ước đạt khoảng 60% (riêng đối với phường Ninh Kiều, phường Cái Khế ước đạt 70%). Tổng thu từ du lịch trong 4 ngày ước đạt 318 tỉ đồng, tăng 19%.

Trong các ngày lễ, các khu điểm lớn tổ chức nhiều hoạt động, khuyến mại kích cầu thu hút khách và quan tâm công tác an ninh, an toàn; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 15.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 16.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 17.

Du khách thích thú khi tham quan Cantho Eco Resort

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 18.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 19.

Bất ngờ doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2-9 ở miền Tây - Ảnh 20.

Nhiều bạn trẻ đến quán cà phê Nhà Phạm (Cần Thơ) check-in với cờ Tổ quốc và cờ Đảng

Thông tin từ điểm du lịch Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái), dịp lễ 2-9, điểm du lịch đã tập trung làm mới các sản phẩm dịch vụ hiện có từ ẩm thực, vui chơi, giải trí. Đồng thời, bổ sung thêm nhiều hoạt động trải nghiệm xuyên suốt dịp lễ như workshop làm đồ thủ công, kẹo bông gòn, giao lưu với thú, ảo thuật, hài kịch, trình diễn văn nghệ. Trong 4 ngày nghỉ lễ, nơi đây đón khoảng 3.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tưng bừng mùa du lịch cuối hè

Tưng bừng mùa du lịch cuối hè

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và dịp nghỉ cuối hè 4 ngày, các địa phương tưng bừng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Những điểm đến nhộn nhịp khách du lịch dịp 2-9

(NLĐO) – Không chỉ đến Hà Nội hòa vào không khí sự kiện A80, du khách cũng khám phá, vui chơi nhiều điểm đến ở TP HCM và các tỉnh, thành.

Đẩy mạnh phát triển du lịch - y tế

Hiện nay, TP HCM là nơi dẫn đầu về số và chất lượng dịch vụ du lịch - y tế cả nước

