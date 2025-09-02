Những điểm đến nhộn nhịp khách du lịch dịp 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Những điểm đến nhộn nhịp khách du lịch dịp 2-9

Thái Phương

(NLĐO) – Không chỉ đến Hà Nội hòa vào không khí sự kiện A80, du khách cũng khám phá, vui chơi nhiều điểm đến ở TP HCM và các tỉnh, thành.

Ngày 2-9, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày, dự kiến khai thác 725 chuyến bay đi – đến, trong đó có 693 chuyến bay chở khách. Tổng lượng khách qua sân bay xấp xỉ 110.000 lượt, gồm gần 27.000 khách quốc nội đi và hơn 37.000 khách quốc nội đến.

Ghi nhận tại ga quốc nội T1, T3 trong buổi sáng, nhiều quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 2.

Ngày 2-9, dự kiến có 219 chuyến bay quốc nội qua sân bay Tân Sơn Nhất với hàng chục ngàn hành khách

Điểm vui chơi ở TP HCM nhộn nhịp khách 

Ngoài sân bay, nhiều khu du lịch và điểm vui chơi tại TP HCM như Suối Tiên, Đầm Sen, địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, Bưu điện TP HCM hay các bảo tàng đều tấp nập khách tham quan trong ngày lễ. Riêng Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ.

Khu du lịch Suối Tiên tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, diễu hành lễ hội, không gian check-in rực rỡ, thu hút đông đảo du khách không đi xa dịp này. Khu di tích địa đạo Củ Chi cũng ghi nhận lượng khách tăng, nhiều gia đình chọn tham quan gắn với trải nghiệm lịch sử.

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 3.

Không khí rộn ràng khắp nơi ở TP HCM trong dịp đại lễ.

Tour trong và ngoài nước hút khách 

Các công ty du lịch cho biết kỳ nghỉ lễ 4 ngày, trùng thời điểm chuyển mùa, tạo thuận lợi cho các tour ngắn ngày trong nước và hành trình quốc tế gần. Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 70.000 lượt khách toàn hệ thống, trong đó nhóm khách gia đình và bạn bè chuộng tour 2-4 ngày, di chuyển thuận tiện và dịch vụ trọn gói.

Ở thị trường quốc tế, không ít đoàn khách Việt đi du lịch châu Âu, Đông Bắc Á trong dịp này, rực rỡ với khăn, áo cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh.

Công ty Vietluxtour ghi nhận khách lẻ ghép đoàn và khách quốc tế tại TP HCM tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngoài tour dài ngày, nhiều du khách chọn dịch vụ vé máy bay, thuê xe, đặt phòng đến các điểm gần TP HCM như miền Tây, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết.

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 4.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 5.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 6.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên là một trong những điểm đến được người dân và du khách ở TP HCM lựa chọn trong những ngày nghỉ lễ 2-9, nếu không đi chơi xa. Điểm đến này có các chương trình nghệ thuật hoành tráng, diễu hành lễ hội, đến những không gian check-in rực rỡ và hoạt động văn hóa truyền thống...

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 7.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 8.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 9.

Công viên văn hóa Đầm Sen thông tin đón khoảng 10.000 lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ.

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 10.

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 11.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 12.

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho biết trong ngày 2-9 tiếp tục đón thêm nhiều người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm, hòa vào không khí lễ hội...

Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 13.
Lễ 2-9, nhiều điểm đến ở TP HCM nhộn nhịp khách du lịch- Ảnh 14.

Một điểm đặc biệt của kỳ nghỉ lễ năm nay, là rất nhiều đoàn khách Việt đi du lịch nước ngoài cũng rực rỡ với khăn, áo cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong ảnh: Đoàn khách của Vietravel đi du lịch châu Âu



Tin liên quan

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

Tìm cách đánh thức "mỏ vàng" du lịch y tế ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều khách du lịch có nhu cầu lớn về làm đẹp, thẩm mỹ, nâng cao sức khỏe tạo cơ hội cho du lịch y tế - sức khỏe ở TP HCM bứt phá.

TP HCM sắp tung đợt kích cầu du lịch lớn

Ngành du lịch TP HCM đang tăng tốc với hàng loạt chính sách kích cầu và quảng bá quốc tế

Buffet chay ở TP HCM đắt khách dịp lễ 2-9

(NLĐO) - Dịp lễ 2-9, nhiều du khách cũng chọn thưởng thức buffet chay ở các khách sạn 4-5 sao tại TP HCM.

du lịch du lịch TPHCM khách du lịch cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo