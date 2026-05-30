Tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26-5-2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá.



Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc; là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải tái hòa nhập và cống hiến cho xã hội.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm: mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh, song mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt mà còn là giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nêu thực tiễn những năm qua cho thấy chính sách đặc xá đã đem lại những kết quả tích cực. Phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân mới; qua đó khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời củng cố niềm tin xã hội vào giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước: không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng ý chí của chính mình"- ông Cấn Đình Tài cho hay.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giam giữ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định, mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng.



Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vui của những người được đặc xá và gia đình mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chính sách hình sự nhân đạo, cho những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.