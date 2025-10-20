Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho hơn 31.300 người trong nhiệm kỳ

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng...



Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng thành công một số đề án lớn, rất quan trọng trình Trung ương. Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng; cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương...

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng hơn 466.600 huân chương, huy chương; hơn 6.500 danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 1.200 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chủ tịch nước cũng đã xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với hơn 18.000 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 31.300 người đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì 6 phiên họp của hội đồng, thảo luận về 16 nội dung, chủ đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam...

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm, kiểm tra huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, địa bàn trọng yếu; ký quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cấp tướng với sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân; luôn quan tâm, chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Về nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế. Chủ tịch nước đón tiếp, hội đàm với 30 đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia. Trong nhiệm kỳ, Việt Nam thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước (nâng số nước có quan hệ ngoại giao lên 194), nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với 10 nước (nâng tổng số Đối tác Chiến lược toàn diện lên 13 quốc gia).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết còn một số hạn chế; và trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Do có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch nước cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết khi được Đại hội thông qua.

Nhiệm vụ quan trọng khác, theo Chủ tịch nước, là đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội, công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

