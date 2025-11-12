Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chiều 12-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đã đến thủ đô Hà Nội chiều cùng ngày, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-11-2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein cùng Đoàn cấp cao Jordan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9-8-1980 - 9-8-2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu Đoàn cấp cao Jordan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô trao tặng Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 9-8-1980 đến nay, quan hệ Việt Nam và Jordan không ngừng được củng cố và phát triển.

Trao đổi thương mại hai chiều năm 2024 đạt xấp xỉ 190 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035.

Việt Nam và Jordan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal, trong đó có đào tạo nhân lực, sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal. Hai bên tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh…

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại lễ đón, hội đàm:

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 12.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 13.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 14.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 15.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 16.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 17.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 18.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan - Ảnh 19.

Tin liên quan

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

(NLĐO)- Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo