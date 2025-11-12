Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đã đến thủ đô Hà Nội chiều cùng ngày, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-11-2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein cùng Đoàn cấp cao Jordan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9-8-1980 - 9-8-2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu Đoàn cấp cao Jordan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô trao tặng Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 9-8-1980 đến nay, quan hệ Việt Nam và Jordan không ngừng được củng cố và phát triển.

Trao đổi thương mại hai chiều năm 2024 đạt xấp xỉ 190 triệu USD. Hai bên đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035.

Việt Nam và Jordan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal, trong đó có đào tạo nhân lực, sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal. Hai bên tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh…

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại lễ đón, hội đàm: