Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các nhà giáo và các cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu đã trở thành sự kiện thường niên, mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô giá, thể hiện sự quan tâm sâu sát và sự tin tưởng của Chính phủ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - lực lượng tiên phong nòng cốt, quyết định đến sự thành công của giáo dục nước nhà.

Thay mặt cho ngành giáo dục và hơn 1,6 triệu nhà giáo, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, sự hiện diện của 60 thầy cô tại sự kiện hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Các thầy cô đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025 đến từ mọi cấp học, mọi vùng miền, từ đô thị hiện đại đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu đã trở thành sự kiện thường niên, mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Ảnh: Nhật Bắc

Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó, và sự sáng tạo không ngừng. Dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt học trò yếu thế. Chính các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo", góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của nhà giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ nhà giáo - lực lượng quyết định sự thành công của nền giáo dục.

Quan điểm nhất quán này được thể hiện xuyên suốt qua các quyết sách lớn, từ Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Kết luận số 91-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, và đặc biệt, gần đây nhất là Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Những định hướng này không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của người thầy mà còn tạo ra các giải pháp và cơ chế mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển đội ngũ nhà giáo, đảm bảo chất lượng giáo dục tương xứng với tầm vóc phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Chính sách tập trung phát triển nhà giáo là giải pháp trọng tâm và là chìa khóa để hiện thực hóa mọi kỳ vọng phát triển nền giáo dục, phát triển đất nước.

Chia sẻ những kết quả, cùng với đó là những vấn đề còn khó khăn tồn tạo trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, cùng với việc tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển lực lượng Nhà giáo theo Nghị quyết 71, một trong những nhiệm vụ Bộ GD-ĐT đang khẩn trương triển khai thực hiện là soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo.

Khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, vị thế, vai trò của nhà giáo được khẳng định; chính sách cho nhà giáo tốt hơn; một số quyền của nhà giáo được điều chỉnh theo hướng tạo hành lang pháp lý rộng mở hơn cho nhà giáo hoạt động nghề nghiệp.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong những năm qua đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, ủng hộ tích cực đối với ngành Giáo dục và lực lượng các nhà giáo. Cảm ơn các cấp ủy và chính quyền các địa phương đã chăm lo, cùng chung tay với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.

Nhân dịp 20-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chúc mừng tới đội ngũ giáo chức trên cả nước. Chúc các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, tâm huyết và hạnh phúc với công việc cao quý của mình.