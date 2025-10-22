Sáng 22-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi). Chủ tịch nước Lương Cường dự và tham gia thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại thảo luận tổ sáng 22-10. Ảnh: Văn Duẩn

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng những tiếng nói của đại biểu Quốc hội không chỉ đóng góp cho cái chung của đất nước, mà còn để góp phần tháo gỡ những cái vướng, cái khó hiện nay.

Góp ý về các nội dung thảo luận, với tư cách là một đại biểu của TP HCM, Chủ tịch nước nhấn mạnh để luật đi vào cuộc sống phải phù hợp với thực tiễn. Đối với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi), bên cạnh những quy định tốt, hợp lý đã được phát huy tốt, cũng còn những quy định vướng và khó, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thì cần phải sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở thực tiễn, chúng ta phải kiến nghị, đề xuất với Quốc hội để biểu quyết thông qua luật để làm sao giải quyết, đáp ứng được cao nhất những mong muốn, yêu cầu thực tiễn.

Đi vào cụ thể, đối với Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ tịch nước cho rằng chỉ sửa một số điều nhưng làm sao để đáp ứng được nhu cầu hiện nay, khi chúng ta tiến hành tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chính quyền địa phương 2 cấp. "Bây giờ những gì mà chính quyền cấp tỉnh, cấp xã làm tốt thì phải giữ, nhưng cái gì đang vướng, đang khó thì chúng ta phải gỡ".

Theo Chủ tịch nước, phải làm sao nâng cao được chất lượng viên chức trong bộ máy của hệ thống chính trị, khu vực công; phải liên thông giữa khu vực công và khu vực tư như lĩnh vực y tế, giáo dục. "Lĩnh vực nào nhà nước phải nuôi; lĩnh vực nào nhà nước hỗ trợ một phần; cái gì để cho các doanh nghiệp, các đơn vị công lập lại phải lo? Điều này rất quan trọng, vậy luật quy định thế nào?" - Chủ tịch nước gợi mở.

Đối với công chức, viên chức, theo Chủ tịch nước, quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, nhưng cùng với đó là chính sách với công chức, viên chức quy định trong luật thế nào để sau này cụ thể hóa?.

Theo Chủ tịch nước, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) để phục vụ mục tiêu phát triển. Chủ tịch nước cũng nói về mối quan hệ giữa các hãng bay với hành khách; vấn đề kết nối nội bộ của từng hãng hàng không với nhau; giữa hàng không nhà nước và hàng không tư nhân, hàng không của nước ngoài như thế nào, cần được nghiên cứu để đưa luật, cụ thể hóa.

"Rồi một yếu tố, muốn bảo đảm gì thì bảo đảm, cũng phải đạt hiệu quả kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, an ninh, bộ mặt của đất nước" - Chủ tịch nước nói.

Về sân bay, theo Chủ tịch nước "địa phương nào cũng muốn có sân bay", nhưng các nhà hoạch định, quy hoạch cần phải rất kiên định vấn đề này, chứ không được cả nể.