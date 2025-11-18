Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng

Sáng 18-11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng).





Người dân Đà Nẵng rạng rỡ khi Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm hỏi, động viên

Thôn Bảo An có 625 hộ với 2.600 nhân khẩu, 14 tổ đoàn kết. Là thôn thuần nông, những năm qua, toàn thôn đã đồng lòng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt được nhiều kết quả.

Năm 2025, có 595/625 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; thôn Bảo An đạt danh hiệu thôn văn hóa 11 năm liền; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng)

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước phải gánh chịu bởi thiên tai bão lũ.

Chủ tịch nước khẳng định, đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm, luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Điều này tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của người Việt Nam.

Suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân thành phố Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi. Trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước Lương Cường trao hỗ trợ 20 tỉ đồng cho Đà Nẵng để khắc phục thiệt hại bão lụt

Chủ tịch nước Lương Cường trao quà cho người dân thôn Bảo An, xã Gò Nổi

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà hỗ trợ cho chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp, ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, bão lũ, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập ở đô thị, sạt lở ở vùng núi, khuyến khích làm nhà nổi, nhà trên sàn bê tông ở vùng trũng, bị ngập úng và triều cường...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao hỗ trợ kinh phí 20 tỉ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục thiệt hai do thiên tai gây ra.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.

Tiếp đến, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương Nhà Lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, dâng hương tại khu mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (thôn Xuân Kỳ), thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn (105 tuổi) tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi).