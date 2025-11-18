Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng, qua đó chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ nơi đây.

Sáng 18-11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng).


Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng rạng rỡ khi Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm hỏi, động viên

Thôn Bảo An có 625 hộ với 2.600 nhân khẩu, 14 tổ đoàn kết. Là thôn thuần nông, những năm qua, toàn thôn đã đồng lòng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt được nhiều kết quả.

Năm 2025, có 595/625 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; thôn Bảo An đạt danh hiệu thôn văn hóa 11 năm liền; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng)

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước phải gánh chịu bởi thiên tai bão lũ.

Chủ tịch nước khẳng định, đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm, luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Điều này tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của người Việt Nam.

Suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân thành phố Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi. Trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường trao hỗ trợ 20 tỉ đồng cho Đà Nẵng để khắc phục thiệt hại bão lụt

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quà cho người dân thôn Bảo An, xã Gò Nổi

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà hỗ trợ cho chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp, ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, bão lũ, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập ở đô thị, sạt lở ở vùng núi, khuyến khích làm nhà nổi, nhà trên sàn bê tông ở vùng trũng, bị ngập úng và triều cường...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao hỗ trợ kinh phí 20 tỉ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục thiệt hai do thiên tai gây ra.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 6.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.

Tiếp đến, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương Nhà Lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, dâng hương tại khu mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (thôn Xuân Kỳ), thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn (105 tuổi) tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi).

Tin liên quan

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là "Tuyệt mật"

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là "Tuyệt mật"

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Chủ tịch nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

(NLĐO)- Chiều 12-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam

Phạm Thị Thanh Trà Đại đoàn kết Bùi Thị Minh Hoài Lương Cường Chủ tịch nước Lương Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo