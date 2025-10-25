HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh, khoa học - công nghệ thông tin.

Sáng 25-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26-10.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan. Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh Tổng Công tố Gutsan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sự tham gia của Đoàn Nga là đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của Lễ Mở ký cũng như sự ủng hộ của Nga đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến Công ước.

Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và tham dự sự kiện đa phương hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Liên bang Nga.

Tổng Công tố Gutsan chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai Lễ mở ký Công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử 75 năm, trải qua nhiều thăng trầm, được nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao và người dân hai nước vun đắp, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin (tháng 6-2024) và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5-2025), đã tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, y tế… Hợp tác trong lĩnh vực an ninh được thúc đẩy cả ở bình diện song phương và đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan. Ảnh: TTXVN

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và hoan nghênh kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Nga thời gian qua. Tổng Công tố Liên bang Nga cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn công tác giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc của Tổng Công tố Liên bang Nga lần này, cùng với việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh, khoa học - công nghệ thông tin, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Chủ tịch nước: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Antonio Guterres.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Antonio Guterres

Hôm nay đại diện hơn 100 quốc gia dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

(NLĐO)- Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

liên bang Nga Chủ tịch nước Lương Cường Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan
