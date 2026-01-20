Đúng 8 giờ sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN



Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội.

Sau khi thực hiện nghi lễ chào cờ, Đoàn Chủ tịch được mời lên làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. Ảnh: TTXVN



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Giới thiệu khách mời, Thường trực Ban Bí thư cho biết dự Đại hội XIV của Đảng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng…

Dự Đại hội còn có các mẹ Việt Nam anh Hùng; 16 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đại biểu thanh niên tiêu biểu; Đại sứ và Trưởng đại diện các nước.

Theo phân công của Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng.