Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chiều 2-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Hữu Hưng

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông báo việc Quốc hội Việt Nam khóa XVI sẽ sớm kiện toàn lại các Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước, trong đó Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản luôn giữ vai trò rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Khẳng định hai nước sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hữu Hưng

Nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường hợp tác và giao lưu qua kênh Đảng, Quốc hội; sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng; dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu. Ảnh: Hữu Hưng

Chia sẻ về hợp tác với Nhật Bản ở TP Cần Thơ thông qua xây dựng cầu Cần Thơ, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, nhân dân hai nước, hợp tác giữa TP Cần Thơ và Nhật Bản.

Cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Nhật Bản, cũng như giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam - Nhật Bản xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương

Việt Nam - Nhật Bản xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Ngày 2-5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cận cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

(NLĐO)- Sáng 2-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo