Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Hữu Hưng

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông báo việc Quốc hội Việt Nam khóa XVI sẽ sớm kiện toàn lại các Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước, trong đó Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản luôn giữ vai trò rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Khẳng định hai nước sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hữu Hưng

Nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường hợp tác và giao lưu qua kênh Đảng, Quốc hội; sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng; dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu. Ảnh: Hữu Hưng

Chia sẻ về hợp tác với Nhật Bản ở TP Cần Thơ thông qua xây dựng cầu Cần Thơ, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, nhân dân hai nước, hợp tác giữa TP Cần Thơ và Nhật Bản.

Cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Nhật Bản, cũng như giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.