Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn", TPHCM

Sáng 4-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" (xã Hóc Môn).

Tham gia cùng đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Về phía TPHCM có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông.

Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" mang nhiều giá trị khác nhau về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự.

Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa 18 Thôn Vườn Trầu và Nam Kỳ Khởi nghĩa (23-11-1940).

Về mặt văn hóa, các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Dinh Quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân 18 Thôn Vườn Trầu.

Về mặt quân sự, đã thể hiện được tính khoa học trong việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích. Từ đó để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu cho các cuộc kháng chiến sau này.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Đơn vị này có các đại biểu: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Dương Văn Thăng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng.