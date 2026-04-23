Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Sáng 23-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Hữu Hưng

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế mỗi nước, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai hiệu quả hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới; cùng thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài tại Việt Nam, chấp hành pháp luật Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hợp tác văn hóa - thể thao đang ngày càng trở thành cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc, hoan nghênh việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao điện tử và các môn thể thao góp phần xây dựng sức khỏe cộng đồng và tinh thần đoàn kết.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cảm ơn và mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai bao gồm khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Hữu Hưng

Về hợp tác Nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - đầu tư - công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(NLĐO)- Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới.

Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước.

