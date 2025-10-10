Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ không để xảy ra tham nhũng

Ngày 10-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ chưa đạt theo kịch bản đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Đặc biệt, Cần Thơ quán triệt, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua; nỗ lực cố gắng hơn nữa, làm ngày làm đêm để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững tăng trưởng, chăm lo đời sống thực của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, giải quyết các dự án tồn đọng ở thành phố hiện nay; bảo đảm không có tiêu cực, tham nhũng để thu hút được những dự án đầu tư lớn, nhà đầu tư thật đến làm thật thì Cần Thơ mới cất cánh.

Song song đó, thành phố cần quan tâm chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội, nhất là vấn đề học hành của học sinh, không để cháu nào trong độ tuổi mà không đến trường; nâng cao chất lượng cơ sở y tế ở cấp xã, bảo đảm các điều kiện về bác sĩ, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở; giải quyết việc làm, không để tình trạng thanh niên ở nông thôn, thành thị thất nghiệp.

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị

Về giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo vấn đề này để Chính phủ giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu thành phố bố trí, điều động đội ngũ cán bộ phù hợp với hoạt động của cấp xã, phường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Không chỉ cán bộ mà người dân cũng phải tranh thủ sử dụng "trợ lý ảo" để phục vụ tốt, hiệu quả hơn cho công việc.